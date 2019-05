Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta pop Madonna s-a relaxat inainte de spectacolul sau pe scena concursului muzical Eurovision 2019, gazduit de Israel, participand joi la un eveniment in Tel Aviv, relateaza Reuters. ''Regina muzicii pop'' a fost surprinsa de paparazzi in timp ce se indrepta catre un…

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se va desfasura sambata, 18 mai, la Tel Aviv, iar organizatorii au anuntat ordinea intrarii in concurs. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, va fi difuzat in direct de TVR.

- Madonna a semnat contractul pentru sustinerea unui recital in finala concursului Eurovision 2019, care va avea loc sambata, la Expo Tel Aviv, in Israel, punand astfel capat incertitudinilor privind prestatia sa din competitia muzicala, potrivit televiziunii publice israeliene Kan,

- Recitalul pe care cantareata americana Madonna ar trebui sa il sustina sambata, in finala Eurovision de la Tel Aviv, este pus sub semnul intrebarii, deoarece artista nu a semnat inca un contract cu organizatorii, anunța News.ro.

- Concurenti din 41 de tari au defilat duminica pe covorul portocaliu in centrul orasului Tel Aviv, in cadrul ceremoniei de deschidere a concursului Eurovision 2019, relateaza luni Reuters si dpa. Evenimentul a fost organizat in Piata Habima, unde se afla Teatrul National si Filarmonica din Israel, insa,…

- Cantareata americana Madonna va sustine un recital in calitate de invitat special pe scena concursului muzical Eurovision 2019, care se va desfasura luna viitoare in Israel, au anuntat luni impresarii vedetei, citati de Reuters. Promotorii concertului, Live Nation Israel, si reprezentantii…

- Hatari, "prima trupa techno BDSM" calificata in finala Eurovision, este acuzata ca susține boicotarea Israelului, iar o organizație de la Tel Aviv a cerut ministrului de Interne sa refuze islandezilor intrarea in țara, unde se va desfașura ultima etapa a concursului, arata nme.com.Hatari,…

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision 2019 si piesa prezentata in acest concurs ce se va desfasura in luna mai, la Tel Aviv, vor fi votate duminica, in cadrul show-ului selectiei nationale. Spectacolul de la Sala Polivalenta din Bucuresti va fi transmis in direct la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD…