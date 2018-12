Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea asupra modului in care ar trebui gestionata problema solicitantilor de azil ii preocupa in continuare pe germani, guvernul landului Saxonia-Anhalt pledand pentru necesitatea de a exercita mai multa presiune asupra tarilor de origine ale migrantilor, informeaza sambata dpa. "In prezent, problema…

- Presedintele Igor Dodon, care a anuntat ca ar putea candida pe listele Partidului Socialistilor la urmatoarele alegeri parlamentare, nu-si doreste in realitate ca formatiunea sa obtina majoritatea dupa scrutin. Acest lucru l-ar forta sa formeze guvernarea si sa faca fata poverii guvernarii. De aceasta…

- Peste 30 de persoane au fost evacuate, marti seara, dintr un bloc de pe strada Lt. Murariu din orasul Bucecea, din cauza unui incendiu care a cuprins o garsoniera de la etajul al doilea al imobilului, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu citat de…

- Alimentele pe care trebuie sa le eviți dimineața sunt: Painea cu coaja tare și produsele de panificație Aceasta pot irita stomacul și cauza flatulența. Dulciurile Daca mananci zahar stimulezi nivelul de insulina,care va avea efect negativ asupra pancreasului, scrie virale.ro.…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea si Florin Iordache sunt „revocati de drept“ din functiile pe care le au in conducerea Camerei Deputatilor, cu toate ca nu a fost dat votul final. Presedintele USR, Dan Barna, si liderul PMP, Eugen Tomac, s-au alaturat demersului.

- Coaliția PSD-ALDE pierde majoritatea in Camera Deputaților, conform calculelor, dupa ce patru social-democrați au demisionat din partid și s-au alatura formațiunii lui Victor Ponta. Cu toate acestea, liderul deputaților PSD susține contrariul. In acest moment, le lipsesc doua voturi pentru a nu depinde…