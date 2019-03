Afla cum sa ramai in topul cautarilor dupa cel mai important update Google din ultimii ani

Google lansat un nou update important in ceea ce priveste motorul de cautare online, implementand un nou algoritm de notare a site-urilor, ce a adus schimbari majore in topul celor mai vizibile site-uri in cautari.



Update-ul este inca in derulare si va mai dura cateva saptamani pentru a putea fi implementat la nivel global, asa ca vor mai aparea fluctuatii in perioada imediat urmatoare, se arata intr-in comunicat de presa remis Ziare.com.



Ovidiu Joita, fondatorul si CEO-ul agentiei de SEO si marketing online iAgency, ne explica impactul acestor schimbari si cum pot site-urile…