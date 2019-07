Afla cum poti rezolva mai repede si mai avantajos o neintelegere cu banca Studiile realizate recent arata ca unul din doi romani nu isi poate impartasi problemele financiare cu partenerul de viata. Motivul principal: nu isi doresc sa strice atmosfera in casa. O alta categorie care trebuie tinuta departe de problemele cu banca sunt... colegii. Doar 1% dintre romani le-ar spune colegilor ca sunt datornici. Toate acestea in conditiile in care unul din 3 romani are probleme financiare si ajunge la neintelegeri cu banca de la care a luat creditul.



De asemenea, intrebati in cadrul cercetarii sociologice "Obiceiurile financiare ale romanilor" ce parere au despre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul de canicula care a cuprins o parte a Europei va ajunge si in Germania, unde temperaturile pot depasi 38 de grade, in zilele urmatoare. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca, in perioada 24-28.07.2019, este prognozat un val de caldura, cu temperaturi extreme, pe intreg teritoriul…

- O banda a sensului catre litoral de pe Autostrada Soarelui este blocata vineri, pana la ora 12:00, din cauza unor lucrari. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pana la orele 12:00 pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta,…

- Romanii care intampina probleme cu bancile pot apela la Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB), o entitate independenta, apolitica, non profit, de interes public. Daca plangerea consumatorului nu a fost solutionata direct cu institutia financiar-bancara,…

- Pana acum, mai multe studii au aratat ca retelele de socializare au efecte negative asupra psihicului nostru. Niciunul insa nu gasise si o parte buna, benefica. Iata ca o cercetare realizata in Marea Britanie a ajuns la concluzia ca, de fapt, acestea sunt benefice sanatatii. Studiul, realizat…

- Bugetul Municipiului Bucuresti pe anul 2019 va fi diminuat cu 608 milioane de lei, conform proiectului de rectificare bugetara aprobat miercuri de Consiliului General al Capitalei. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus despre aceasta rectificare bugetara ca este "o prioritizare" a cheltuielilor.…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a anuntat ca vrea sa inchida 20 de km de strada din centrul orasului, in septembrie, intr-o incercare de a reduce poluarea. Vor fi inchise strazile din jurul London Bridge, Tower Bridge, si multe alte zone, intr-o incercare de a diminua poluarea aerului din capitala…

- Mai multe aeronave militare ale Fortelor Aeriene Romane participa, miercuri, la manifestarile organizate la Bucuresti cu prilejul Zilei Nationale a Italiei. O formatie mixta constituita din aeronave MiG-21 LanceR si Eurofighter Typhoon apartinand Fortelor Aeriene Romane si detasamentului italian…

- Ti s-a intamplat, poate, si tie: vorbesti, sa zicem, despre copii intr-un mediu privat si imediat pe telefon incep sa-ti apara reclame la scutece. Ca si cum Google sau Facebook ti-ar fi ascultat discutia. Facebook si celelalte aplicatii nu fac acest lucru, insa explicatia pentru care vezi…