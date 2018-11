Afla cum inteligenta artificiala si tehnologiile viitorului schimba sistemul bancar si influenteaza cybersecurity la Codiax 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Compania austriaca de stat OBB intra pe piata transportului feroviar de calatori din Romania. In mersul trenurilor din 2019 al companiei apar destinatii din Romania: Oradea si Cluj-Napoca.OBB (Osterreichische Bundesbahnen) a inclus in premiera destinatii din Romania in programul sau de transport…

- Aeroportul „Traian Vuia” Timișoara trece, de maine, la orarul de iarna. Companiile aeriene au operat o serie de modificari, cele mai importante fiind introducerea a sase zboruri suplimentare București-Timișoara și retur. Compania aeriana Ryanair introduce 4 noi zboruri spre și dinspre capitala, iar…

- O oportunitate și un mod unic de a explora deep technology și progresele facute cu ajutorul tehnologiilor viitorului în cadrul unor sesiuni practice și a unei conferințe cu lideri de top din domeniu. Un transfer de cunoștiințe axat pe inteligenta artificiala, realitatea virtuala, tehnologii…

- O oportunitate si un mod unic de a explora deep technology si progresele facute cu ajutorul tehnologiilor viitorului in cadrul unor sesiuni practice si a unei conferinte cu lideri de top din domeniu. Un transfer de cunostiinte axat pe inteligenta artificiala, realitatea virtuala, tehnologii 3D, blockchain,…

- Clujenii au ocazia de a experimenta atmosfera discotecilor comuniste prin intermediul expozișiei multimedia DISCO - BTT, care va avea loc ala Cluj-Napoca, în perioada 27 octombrie – 3 noiembrie 2018. Expozitia reda, cu ajutorul unor multiple mijloace vizuale, o parte din istoria recenta…

- Enel Green Power (EGP), subsidiara de energie regenerabila a Grupului Enel, a inceput construcția centralei solare Ngonye cu o capacitate instalata de 34 MW, prima centrala electrica a Grupului din Zambia. Centrala fotovoltaica este situata in Zona Economica Multi-Industriala Lusaka South din partea…

- Noul sezon al Ligii 1 este programat sa înceapa pe 8 septembrie, Liga 2 va debuta pe 16 septembrie, iar Liga 3, pe 23 septembrie. Tot în astazi a fost aprobata propunerea ca începând cu sezonul 2019/2020, Liga 1 sa aiba în componența sa 12 echipe. Potrivit…

- Bird, start-up-ul care inchiriaza scutere electrice, isi face debutul in afara SUA, in Paris si Tel Aviv, dupa ce a strans o finantare de 300 mil. dolari in urma cu o luna, scrie Financial Times. Compania cu sediul in Los Angeles merge in aceeasi linie cu rivalul sau din Silicon Valley,…