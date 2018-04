Stiri pe aceeasi tema

- Suntem intr-o forma de zile mari, bifam ponturi pe banda rulanta și avem mare incredere ca ne vom menține in continuare pe aceeași linie extrem de profitabila pentru tipsterii din Romania. Oferta fotbalistica a zilei de duminica este una stufoasa, iar noi suntem pregatiți sa profitam la maximum de aceasta…

- Rasturnare de situație intr-unul dintre cele mai mediatizate procese din showbizz. Confruntarea in instanța dintre fosta iubita a lui Nicolae Guța și ”Regele manelelor” s-a incheiat. De data aceasta cu 0-0 pentru combatanți! Sau, poate, 1-0 pentru Narcisa, dar in afara terenului de joc! CANCAN.ro, site-ul…

- HOROSCOP 23 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- In vara anului 2016, Vica Blochina și Victoraș Micula iși declarau cel mai aprig razboi din showbiz. Dupa ce milionarul cu avion și elicopter i-a adresat cuvinte jignitoare blondinei, aceasta a decis sa il duca in instanța pe puștiul de bani gata, cerandu-i 500 de mii de euro, bani pe care susținea…

- Doinița Oancea arata fara machiaj complet diferit fața de cum o știe toata lumea. Vedeta s-a fotografiat in pat imediat dupa ce s-a trezit. Mai multe persoane i-au transmis Doiniței Oancea ca este frumoasa. Fotografia cu Doinița Oancea fara machiaj a adunat aproape 1.600 de like-uri in cateva ore. In…

- HOROSCOP 18 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizeaza, in perioada 21-24 martie 2018, evenimentul „Descopera masteratele UAIC”.Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizeaza, de maine, timp de patru zile, evenimentul „Descopera masteratele UAIC”. Actiunea este dedicata studenților și absolvenților…

- Gigi Becali a avut un schimb de replici cu Andrei Gheorghe in septembrie, 2007, iar jurnalistul l-a facut sa taca pe actualul finanțator al echipei FCSB. Becali nu-și mai aduce aminte de acea discuție scurta, dar a ținut sa trasminta un mesaj, ca urmare a trecerii in neființa a omului de radio și televiziune.…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Acesta a fost gasit decedat in baie, in locuința sa din Pipera, la 12 ore dupa ce a decedat. In urma cu doi ani, omul de radio a acordat un interviu pe site-ul Reditt, acolo unde le […] The…

- Lionel Messi are 30 de trofee cucerite cu Barcelona si, incredibil, dar adevarat, nici unul cu nationala mare a Argentinei! In CV-ul sau figureaza doar un Mondial U-20 castigat in 2005 si un aur olimpic in 2008. La prima reprezentativa insa, Messi a ratat cele trei sanse la glorie: *Finala Mondialului…

- Gina Pistol a ramas masca, deși totul a fost o gluma, cand a auzit oferta venita de la un cantareț: ”o vreau cu mine in Asia, in excursie! Ii dau 10.000 de euro!” Marius Baldovin, un cunoscut cantareț, este cel care a glumit, in timpul interviurilor de la un reality-show. S-a intamplat in acest weekend,…

- Evenimentul „Descopera masteratele UAIC" consta intr-un targ al ofertelor de masterat, care va avea loc in Sala Pasilor Pierduti, unde cei interesati de astfel de studii pot obtine mai multe informatii direct de la reprezentantii facultatilor. Pentru a-i ajuta pe potentialii candidati sa inteleaga mai…

- Cristina Fulgușin Mateiaș, o cunoscuta cantareața de muzica populara, s-a stins din viața zilele trecute, dupa ce a contractat un virus gripal. Fiica artistei a marturisit ca aceasta tușea de o luna și a refuzat sa mearga la spital. Se pare insa ca aceasta avea probleme mai mari de sanatate, la inima.…

- Un jucator de rugby beat a adaugat toate cele 52 femeie pe care le avea in același grup de Whatsapp. El a numit grupul Dom’s Angels/Ingerii lui Dom. Barbatul voia sa vada care dintre ele n-avea planuri pentru acea seara. Don Flanagan, de la Batley, West Yorkshire, Marea Britanie, a trimis același mesaj…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, atentionari cod galben de vant pentru judetele Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Sibiu, Valcea si Gorj. Codul galben de vant este valabil pentru zonele de munte ale judetelor Prahova, Arges, Dambovita, Brasov Sibiu, Valcea si Gorj pana…

- O femeie din Iasi a fost filmata cazuta in sant dupa ce s-a imbatat crița. Langa ea era baietelul ei de nici doi ani, trantit la pamant. Imaginile revoltatoare au ajuns la știri. Tanara de 25 de ani care s-a prabușit pe asfaltul rece, cu tot cu fiul ei. Norocul copilului a fost ca mai multi […] The…

- Tibi Ușeriu a caștigat maratonul Arctic Ultra 6633 pe cand in Romania abia se facea de miezul nopții. Cine e insa Tibi Ușeriu și cum a devenit omul care a dus drapelul Romaniei acolo unde alții nici nu visau? Tibi Ușeriu și-a rezumat succesul recent printr-un mesaj simplu, puternic: „Nu conteaza ca…

- Pe langa tensiunile care exista la Exatlon, fie intre echipe, fie intre concurenți, exista și momente amuzante. Unul dintre ele a fost atunci cand Vladimir Draghia, Catalin Cazacu și Ion Oncescu (care a parasit deja competiția din cauza problemelor de sanatate) au pierdut un pariu cu Giani Kirița, la…

- Marcel Toader a recurs la un gest neașteptat și…s-a autoevacuat din apartamentul din centrul Capitalei unde a locuit impreuna cu Maria Constantin. Marcel și-a impachetat toate lucrurile in saci negri, a luat o duba și s-a dus intr-o direcție numai de el știuta, intr-o…casa ”conspirativa”. ”Am plecat…

- Oana Neț, criminala din Timișoara, a șocat o țara intreaga! Fosta educatoare și-a ucis cu sange rece fetița de doar 4 ani, marți (13 martie). Femeia in varsta de 38 de ani i-a taiat venele micuței și a inecat-o in baie. Potrivit anchetatorilor, dupa ce a comis oribila crima, Oana Neț a incercat sa se…

- Grave probleme de sanatate are Omar Hayssam, primul terorist al Romaniei, condamnat la 23 de ani de inchisoare! Cel care a pus la cale rapirea jurnaliștilor in Irak sufera, printre alte maladii extrem de serioase, și de Parkinson! Și, conform medicului Dan Raican, președintele Asociației AntiParkinson,…

- Israela s-a stins din viața in urma cu cateva zile, iar pana astazi nu s-a auzit nimic de fostul ei soț, Liviu Arteni, daca a aflat de moartea Israelei. Ei bine, sora barbatului a rupt tacerea și a marturisit ca Liviu este in stare de șoc. Femeia a mai declarat ca fratele ei nu va […] The post A aparut…

- HOROSCOP 13 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Caz incredibil in Vrancea! Un barbat in varsta de 50 de ani a incercat sa-și demonstreze talentul la desen. El a vrut sa cumpere branza și alte produse folosind bancnote xeroxate și desenate cu carioca. Vranceanul s-a dus cu banii falși in targul din comuna Dumbraveni, dar nu i-a ieșit „schema”. Barbatul…

- HOROSCOP 11 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Cozmin Gușa a raspuns acuzațiilor aduse de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu cu privire la preluarea „ilegala” a postului de televiziune Realitatea TV. Acționarul actual al canalului TV a declarat ca SOV a prezentat doar „jumatați de adevar” și lucrurile sunt mult mai complicate. De fapt, Vantu nu…

- Cancan.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat “bomba” din TV. Deși este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune, Andreea Mantea s-ar putea desparți de trustul Kanal D. Potrivit surselor noastre, bruneta are o oferta de la Silvia Epure, producator de film și televiziune, care i-a facut o…

- Radu a fost unul dintre concurenții de la Exatlon. Recent, acesta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Atunci cand și-a pierdut fratele, parinții, dar și soția. „Sunt din Cluj, am aproape 48 de ani si am doi copii, o fata de 19 ani si […] The post Drama…

- Reprezentanții Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule (DRPCIV) au declarat ca cei care vor sa obțina permisul de conducere sunt nevoiți sa aștepte cate doua sau trei luni pentru programarea pentru „oras”. Motivul pentru care se intampla asta este reprezentat de lipsa de personal,…

- Nati Meir, fostul candidat la Președinția Romaniei, a fost internat, de urgența, la un centru medical din Israel, dupa ce a suferit un atac cerebral, informeaza Cancan.ro.Ex-parlamentarul a ajuns pe mainile medicilor dupa ce a suferit un atac cerebral, urmat de o semipareza pe partea stanga.…

- Doua femei au suferit rani grave dupa ce au sarit de la etajul sase al unui hotel in care izbucnise un incendiu violent. Scenele cumplite s-au petrecut in Izmir. Cuprinse de panica din cauza flacarilor care le mistuiau camera, tinerele s-au refugiat pe marginea balconului. Desi pomperii le-au tot spus…

- Orbit de gelozie și suparat ca fosta lui iubita intenționa sa plece la munca in strainatate, un tanar de 23 de ani din județul Arad și-a impușcat mortal ex-concubina, dupa care s-a sinucis. Crima a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, chiar in cafeneaua in care muncea victima. Femeia ucisa avea…

- CS U Craiova a invins cu 1-0 pe Dinamo București, intr-un meci disputant in Banie, din cadrul sferturilor Cupei Romaniei. Debutul lui Florin Bratu pe banca echipei din ”Ștefan cel Mare” a fost cu o infrangere. Astfel, ”cainii” parasesc și Cupa Romaniei, dupa ce ratasera patrunderea in play-off. Craiova…

- Gheorghe Visu, un mare actor al scenei teatrale romanești, a devenit extrem de popular odata cu celebra telenovela Inima de țigan, difuzata de postul de televiziune Acasa TV, unde i-a dat viața lui State Potcovaru, unul dintre cele mai indragite personaje din film. Pentru ca personajul sau a devenit extrem…

- A fost o ediție plina de surprize mai mult sau mai puțin placute la „Exatlon”. Și asta pentru ca unii dintre concurenți aflați in palpitanta competiție au primit o lovitura dura in timpul nominalizarilor. Astel, in curand, inca un participant va parasit emisiunea „Exatlon”. Citește și: EXATLON 5 MARTIE.…

- Horoscopul zilei de 23 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Oferta fotbalistica de astazi aduce in prim plan cele 15 intalniri contand pentru manșa retur a șaisprezecimilor intrecerii. Noi suntem la post! Avand la dispoziție o multitudine de partide de fotbal de cea mai inalta calitate, suntem convinși ca vom asista la o noua seara europeana spectaculoasa, cu…

- Un anunț imobiliar strecurat intre alte zeci de oferte de vanzare ridica prețurile dintr-o zona speciala a Sibiului. O casa vecina cu imobilul din proprietatea președintelui Klaus Werner Iohannis...

- Liderul Ligii I, CFR Cluj, este interesat de pandurul de 19 ani, Gabriel Dodoi. "Dodoi este posibil sa fie dorit si de alte echipe, nu doar de CFR. Dar, deocamdata, la club nu a venit nicio oferta concreta de transfer. Poate vreo oferta a v...

- Centrul Militar Judetean Teleorman, prin structura de specialitate a inceput activitatea de inscriere si intocmire a dosarelor, pentru invatamantul liceal, postliceal si universitar. Pentru anul de invatamant 2018/2019 Ministerul Apararii Nationale scoate la concurs urmatoarele locuri: Invatamant liceal:…

- SUV-ul Opel Grandland X: acum de la 17.578 euro cu TVA. „In cautarea a ceva maret”: Heimat, agentia de creatie a marcii Opel, scoate in evidenta modelul Grandland X in cadrul unei campanii integrate.

- Fiecare parfum are o varsta, o personalitate si il poti recunoaste usor cu ajutorul simtului olfactiv. Daca te-ai gandit sa iti schimbi parfumul sau sa iti completezi colectia de parfumuri, te sfatuim sa alegi o aroma potrivita pentru anii tai, deoarece varsta este unul dintre cei mai importanti factori…

- Oferta de astazi este valabila in perioada 10-17 ianuarie 2018. „Oferta cuprinde 38 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 473 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime", a transmis Adriana Sirghie, purtatorul de cuvant al institutiei. Printre numele mari din economia…

- "Ionita va merge la echipa a doua, nu a inteles ca ii va fi foarte greu sa stea acolo o lunga perioada. Mai are un an contract cu Astra si probabil ca aceasta perioada o va petrece la echipa a doua. Vorbim de un fotbalist care a fost selectionat la echipa nationala, care e tanar si are perspective.…

- Potrivit firenzeviola.it, Fiorentina considera ca evolutiile lui Ianis Hagi au crescut de la sosirea la Florenta, la fel si valoarea de piata a jucatorului, astfel ca suma oferita de FC Viitorul, egala cu cea platita de italieni, nu este suficienta. FC Viitorul a anuntat, joi, pe site-ul oficial, ca…