Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot obtine pensia pentru limita de varsta numai daca, la data pensionarii, au atins varsta-standard de pensionare si au efectuat stagiul minim de cotizare prevazut de Legea pensiilor, scrie avocatnet.ro. Varsta standard de pensionare este, in prezent, de 65 ...

- Politistii clujeni au identificat si retinut, vineri, o femeie banuita de comiterea unui furt, scrie libertatea.ro. „In fapt, la data de 17.11.2017, femeia, in varsta de 69 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se afla intr-un magazin de pe Calea Floresti, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi sustras…

- Acesta este anuntul pe care-l asteptau milioane de oameni. Specialistii s-au decis sa spuna totul. Aceasta este varsta ideala la care trebuie sa te casatoresti, sansele de a divorta devenind apoi nule.In caz ca te intrebai care este varsta perfecta pentru a te casatori ca sa eviti divortul,…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropierea casei, noteaza Agerpres. Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ...

- Carmen Dan a declarat, sambata seara, la un post TV, ca au inceput sa se vireze banii in urma recalcularilor pensiilor militare. De asemenea, ministrul de Interne a facut și anunțul referitor la pensionarile anticipate. "Suntem in 9 septembrie. Ieri s-au facut virari pe carduri catre 16.700 de pensionari…

- "Suntem in 9 septembrie. Ieri s-au facut virari pe carduri catre 16.700 de pensionari si pentru noi, lucrul acesta e imbucurator, pentru ca a existat o mare preocupare si toate structurile au contribuit sa atingem un procent satisfacator de recalculari. Urmeaza ca de la 1 ianuarie sa achitam integral…

- Ana Munteanu, castigatoarea Vocea Romaniei 2017 , a fost criticata de un deputat din Parlamentul Romaniei pentru ca a acceptat un premiu de la Igor Dodon. Ana Munteanu, caștigatoarea concursului „Vocea Romaniei”, originara din Republica Moldova, a acceptat Diploma de Onoare de la președintele țarii,…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea grava a unei persoane, a avut loc, miercuri, pe raza localitații Copaceni.”În data de 27.12.2017, ora 12:15, un barbat în vârsta de 68 ani, din mun. Cluj-Napoca, fiind la volanul unui autoturism aflat în staționare…

- Relaxat, cu un zambet larg, Vladimir Putin le-a prezentat pasaportul sau membrilor comisiei de inscriere in cursa electorala si un dosar cu documente care au fost verificate in prealabil de comisia elctorala. In varsta de 65 de ani, Putin se prezinta la alegeri ca fiind candidat independent…

- De ce mint copiii de 2-3 ani La aceasta varsta copiii mint in general doar negand ceva ce au facut. Uneori ei nu pot distinge intre realitate si fantezie, mai ales ca memoria copilului este inca de scurta durata. De asemenea, ei invata deja ca unele comportamente ii dezamagesc pe parintii lor, asa ca…

- Drama in doua familii din satul bihorean Draganesti. Doi tineri care urmau sa se casatoreasca, o fata de 25 de ani si logodnicul ei in varsta de 23 de ani, au murit asfixiati si carbonizati, in noaptea de joi spre vineri. In jurul orei 01:40, parintii fetei au sunat la 112, anuntand ca locuinta…

- CUTREMURATOR! Un barbat si-a batut sotia, pana a omorat-o, si s-a laudat cu pozele victimei sale prietenilor.FOTO O tanara in varsta de doar 28 de ani, care s-a indragostit nebuneste, credea ca traieste o poveste de iubire incredibila, insa totul a luat o intorsatura groaznica, atunci cand barbatul…

- Evolutia economica pozitiva din ultimii ani, bazata in principal pe consum, influenteaza in mod semnificativ modul in care romanii investesc in afaceri. Potrivit unei analize KeysFin privind situatia IMM-urilor, buticurile alimentare, magazinele de cartier si cele din centrele comerciale, alaturi de…

- Tragedie, sambata dimineata, intr-o familie din municipiul Campina. Un tanar in varsta de 33 de ani a fost gasit decedat intr-o padure situata la iesire din oras. Victima se certase cu rudele sale si amenintase ca are intentii sinucigase.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni efectueaza cercetari cu privire la trei cetateni ucraineni, care au fost identificati la controlul de frontiera la volanul unor autoturisme marca BMW X5, care nu figurau ca fiind inregistrate si aveau placute si certificate…

- Creste numarul galatenilor diagnosticati cu viroze si pneumonii. "Potrivit datelor din ultima saptamana de raportare, a crescut numarul galatenilor care au fost diagnosticati cu viroze respiratorii, de la 1.591 de cazuri, acum doua saptamani, la 2.534 de cazuri. Categoria de varsta cea mai afectata…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit, la intrarea in țara, un cetațean roman care conducea un autoturism marca Mercedes C180, in valoare de 93.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritațile germane. In data de 10 decembrie 2017, in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Regele Mihai a fost un copil pasionat de sport dar si de fotografie iar la varsta de 9 ani si-a facut primul selfie. Sunt detalii pe care le aflam din presa vremii. Ziarele interbelice au relatat pe larg principalele momente din viata principelui Mihai, devenit pentru prima data rege la varsta de 6…

- In ultima perioada s-a vorbit despre faptul ca varsta de pensionare va scadea la nivelul tarii noastre, numai ca acest lucru nu se va intampla. La nivel european a inceput un proces de crestere a varstei medii de pensionare. Astfel, vorbim aici despre o crestere cu doi ani a varstei medii de pensionare.…

- Un barbat din Suceava a fost arestat preventiv pentru viol in forma continuata. Acesta este acuzat ca in ultimul an si jumatate le-a violat in mod repetat pe fiicele minore ale concubinei sale.

- Oficiali de rang inalt ai Națiunilor Unite au denunțat un proiect de lege din Irak care ar permite casatoria minorilor inca de la varsta de 9 ani, reprezentanții ONU avertizand ca aceasta ar insemna rapirea copilariei unor fete și baieți deja marcați de razboi, transmite marți Reuters.

- Potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populatiei la tehnologia informatiilor si comunicatiilor in gospodarii, in functie de mediul de rezidenta s-au inregistrat diferente in ceea ce priveste dotarea gospodariilor cu calculator. Astfel, daca dintre gospodariile din mediul urban 75,9%…

- Un barbat in varsta de 36 de ani din Caraș Severin, condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate intr-un penitenciar, este cercetat de polițiștii din Alba Iulia pentru inselaciune comisa prin metoda „accidentul”. Politistii din Alba Iulia, sprijiniti de politistii Directiei de Operatiuni…

- Un caz șocant a avut loc de curând în localitatea Sfântu Gheorghe, din Covasna, unde un tânar de 16 ania fost arestat preventiv, el fiind acuzat ca a ucis un tânar în vârsta de 21 de ani, cu care consumase, anterior, alcool și substanțe volatile.…

- Anxietatea este o tulburare care poate afecta pe oricine, indiferent de varsta, afirma Petronela Nechita, medic specialist psihiatru in cadrul Institutului de Psihiatrie Socola, citata de Agerpres. ”Anxietatea este o emoție pe care am trait-o toți, in numeroase situații de viața. Intensitatea ei variaza…

- La studiul realizat de Ian Paul, s-au analizat datele a peste 230 de familii, timp de doi ani. Jumatate dintre mame au fost incurajate sa faca dormitor separat bebelusilor, incepand cu varsta de 3 luni, in timp ce cealalta jumatate au dormit cu bebelusii in camera. S-a descoperit astfel ca bebelusii…

- Cyntoia Brown este din din Tennessee și sta în închisoare din 2006, dupa ce a fost gasita vinovata de prostitutie si pentru ca a împuscat mortal un barbat în vârsta de 43 de ani, care a abuzat-o pe vremea când ea avea vârsta de 16 ani. Tânara,…

- Stela Popescu a incetat din viața joi, 23 noiembrie, la varsta de 81 de ani. A fost gasita moarta in holul casei. Ștefan Banica Junior este profund indurerat de dispariția Stelei Popescu, cea care a facut ani de zile un cuplu pe scena cu tatal sau. „Sunt șocat pentru ca nu imi imaginez și…

- O romanca de 29 de ani, sechestrata și violata in Italia timp de 10 ani, de un italian in varsta de 52 de ani. In acest timp, femeia a nascut doi copii, fara sa primeasca asistența medicala, scriu jurnaliștii de la Corriere della Sera. Drama romancei a fost decoperita intamplator de carabinierii italieni.…

- Sorin Ioan Rogia și-a ucis prietenul în vârsta de 27 de ani. Tânarul în vârsta de 27 de ani a fost identificat în Gara din Timișoara de polițiștii de la Transporturi Feroviare.

- Un barbat in varsta de 37 de ani s-a prabușit prin capacul uitat deschis al unui hangar. Potrivit Romania TV, din fericire a scapat cu viata si a fost transportat de urgenta la spital. Un alt accident s-a produs ieri in portul Constanta. Un barbat care lucra la santierul naval a fost gasit…

- Un barbat in varsta de 77 ani, din satul Bistrița Noua, judetul Olt, se afla in arest la domiciliu dupa ce, vineri, 17 noiembrie 2017, l-a omorat pe un consatean de-al sau, in varsta de 73 ani. Victima lucrase pe timpul zilei ...

- Derby-ul Madridului, dintre Atletico si Real, ii va pune fata in fata pe fratii Hernandez, Lucas si Theo. Mama celor doi jucatori, Py Laurence, a vorbit pentru Marca despre partida de sambata, in care vor fi implicati baietii pe care i-a crescut. "Cand se vor duce la meci, o sa le spun ca…

- Conform definitiei Organizatiei Mondiale a Sanatatii, diabetul gestational este o crestere a nivelului de glucoza in sange, care apare in timpul sarcinii, ceea ce creste riscul unor probleme de sanatate, atat pentru mama cat si pentru copil. Acest tip de diabet apare, in general, in a doua jumatate…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a murit sambata seara dupa ce a traversat strada printr-un loc nepermis. Barbatul nu s-a asigurat inainte de a traversa. Accidentul s-a petrecut in Galați, pe DN26. Potrivit Libertatea, polițiștii au deschis un dosar penal și in momentul de fața se fac cercetari…

- Acelasi document indica faptul ca doar 10% din populatia inactiva ar fi disponibila sa munceasca desi nu cauta o slujba. Jumatate din populatia inactiva se regaseste in mediul rural.Dintre cei care nu lucreaza, 46% au doar studii gimnaziale, iar 50% au studii liceale si postliceale sau…

- Turiștii romani și straini care viziteaza Alba Iulia pot afla povestea monumentelor din oraș cu ajutorul placuțelor cu cod QR (Quick Response), amplasate pe respectivele obiective, avand astfel acces gratuit la un sistem de ghidaj turistic in timp real. Sursa foto: Primaria Alba Iulia …

- O fetita de 11 ani din Texas, Statele Unite, a incheiat un contract in valoare de 11 milioane de dolari cu lantul Whole Foods, care prevede ca 55 de magazine ii vor pune la vanzare brandul sau de limonada.

- Starul Antonio Banderas trece prin clipe cumplite, caci cea mai draga femeie din viața sa a incetat din viața. Este vorba de mama actorului, Ana Bandera Gallego, care a murit la varsta de 84 de ani. Starul in varsta de 57 de ani a dat aceasta veste prin intermediul Twitter, printr-un mesaj in care a…

- Un tanar in varsta de 18 ani a fost gasit mort. Criminaliștii se deplaseaza la fața locului chiar in aceste momente. Echipajul SMURD de Terapie Intensiva Mobila a fost solicitat sa intervina in comuna Bradu, strada Garlei, la o persoana inconștienta. Este vorba despre un tanar in varsta de 18 ani care…

- Invitata in cadrul unei emisiuni, femeia care a fost mereu in centrul atentiei dupa ce s-a despartit de Liviu Arteni, si-a amintit de cele mai grele momente din copilaria sa, scrie libertatea.ro. Citeste si Liviu Arteni, declaratii halucinante despre Israela Vodovoz. "O ador, nu ca o respect,…

- Patru barbați au fost arestati, luni, in legatura cu uciderea celor doi ciobani romani, Costel Cornel Calinciuc, in varsta de 38 de ani, si Constantin Doru Olaru, in varsta de 28 de ani, in Italia.

- Moda regala este foarte specifica. Protocolul cere membrilor de rang inalt ai familiilor regale din Europa sa se imbrace intr-un stil chic și clasic in același timp. In mod firesc, multe dintre prințese se orienteaza din nou și din nou catre aceiași designeri, și uneori se intampla sa aleaga exact aceeași…

- Vârsta de pensionare în Statele Unite este în crestere, în timp ce guvernul împinge limitele cât de mult se poate, iar muncitorii trebuie sa se atârne mai mult timp de sfârsitul carierei, arata o analiza Bloomberg. Dar durata de viata…

- Cea mai veche saltea din lume dateaza de acum 77000 de ani. A fost descoperita in Africa de Sud și era compusa din mai multe straturi de material vegetal, printre care se numara și o planta ale carei frunze erau folosite pentru a goni țanțarii. Se pare ca oamenii pe atunci chiar știau cum sa se simta…