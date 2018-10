Află care sunt riscurile de cancer de sân pe vârste. Ce se întâmplă după 30 de ani 20 de ani – Riscul de a dezvolta cancer de san in aceasta perioada este de 1 la 1760 Ce trebuie sa stii: Femeile la varsta de 20 de ani pot face cancer la san, desi este rar. Aproximativ 5% din toate cazurile de cancer diagnosticate anual in SUA sunt la femei sub 40 de ani. Schimbari in ADN pot duce la cancer, si aceste modificari pot aparea ca rezultat al unui anumit stil de viata combinat cu alti factori externi. Obezitatea, fumatul pasiv si factorii genetici par sa aibe un cuvant de spus in aparitia cancerului la san. Numai 5-10% din cazurile de cancer sunt ereditare si genele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul de san este o tumora maligna care se formeaza in țesuturile sanului, frecvent in ducte (tuburile care transporta laptele catre mamelon) sau in lobuli (glandele care produc laptele). Apare atat la femei, cat și la barbați, la aceștia, destul de rar-din fericire. La barbați apare in…

- Este o zi speciala pentru Cristina Pucean, care i-a dedicat o postare la fel de speciala celui mai important barbat din viața ei. Fanii au sarit rapid cu like-uri și cu felicitari, semn ca dorința ei a devenit realitate!

- „Viata este ca o cutie cu bomboane de ciocolata“, spunea Forrest Gump. Sau ca o cutie cu mancare sanatoasa, l-ar putea parafraza cei trei fondatori ai LifeBox, platforma online care la niciun an si jumatate de la lansare asteapta vanzari de doua milioane de euro.

- Timpul zboara, totul se schimba, dar prejudecațile raman. Este timpul sa renunțați la ele, mai ales daca sunteți trecuta de 50 de ani. Mulți cred ca cei de 50 de ani sunt batrani, dar se inșeala. Conform clasificarii OMS, așa numita batranețe incepe peste 75 de ani, la cei de peste 60 de ani putem vorbi…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a catalogat ideea eliminarii salariului minim pe economie in sectorul privat, lansata vineri de ministrul Finantelor, ca fiind o opinie personala a lui Eugen Teodorovici, precizand ca asa ceva este exclus si ca nu exista in programul de guvernare.

- Vineri, 20 iulie 2018, a fost o zi de mare sarbatoare pentru credincioșii Parohiei Nima. Aceștia l-au primit in mijlocul lor pe noul preot paroh Campeanu Daniel Cristian. La acest eveniment au luat parte autoritati locale, precum si numerosi credinciosi dornici sa-si intalneasca noul pastor sufletesc.…

- Dormi mai mult in weekend, traiești mai mult, susțin autorii unui studiu realizat recent in Suedia. Asta vine sa contrazica unele convingeri mai vechi ale medicilor și cercetatorilor din domeniul medical, conform carora privarea de somn ar avea efecte ireversibile asupra organismului, chiar daca e pe…