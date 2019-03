Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 23 martie, intre orele 12:00-15:00, la Okianoteca are loc targul de primavara cu legume și fructe. Acest targ cu frunze și legume proaspete, aromat cu fructe și dulcețuri, cu bunatați de post și produse autohtone direct din gospodariile țaranilor autentici din proiectul „Adopta un țaran” promoveaza…

- Meteorologii au instituit cod portocaliu de vant in zona de munte a judetelor Suceava si Neamt si in cateva localitati din Buzau. Alte 9 judete sunt sub cod galben de vant. Potrivit avertizarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, zona de munte a judetelor Suceava si Neamt si cateva…

- Deputatul Ionuț Simionca ii cere ministrului Transporturilor, Razavan Cuc, sa demisioneze, dupa ce vineri seara a mai deraiat un tren in Bistrița-Nasaud, de data aceasta in localitatea Coșbuc. Parlamentarul bistrițean susține ca „mersul cu trenul in Romania este ca și participarea la concursul EXATLON”.…

- La doar 21 de ani, o tanara din Campina, studenta in anul al II-lea la Facultatea de Stiinte ale Educatiei, a devenit ”mama de imprumut” pentru copiii abandonati in spitalul de Pediatrie din Brasov. Marta Comnoiu studiaza psihopedagogie speciala si se pregateste sa devina terapeut pentru copiii cu autism.…

- Revine la normal traficul rutier pe drumul national care leaga Buzaul de Brasov, afectat de grave alunecari de teren in doua puncte. Lucrarile de consolidare si refacere a carosabilului la km 26+430 si km 26+830 au ajuns in etapa finala, cea a turnarii covorului asfaltic, operatiune ce va fi incheiata…

- In urma actiunilor de control efectuate, in perioada 28.02.-01.03.2019, de echipe de comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), formate din comisari ai Corpului de control, ai Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului Centru-Brașov coordonati de catre Seful…

- Pegas da startul campaniei "Anti-scumpire" cu o scadere permanenta a prețurilor Pegas incepe anul cu o mișcare indrazneața: scade cu 15 procente prețurile tuturor bicicletelor. Nu este vorba de o promoție limitata in timp, ci este o decizie permanenta. Reprezentanții producatorului roman continua in…

- Inca 10 produse alimentare romanești vor fi atestate de Uniunea Europeana, a anunțat ministrul Agriculturii, Petre Daea.”Sunt puține și este un obiectiv al nostru in programul de guvernare sa marim acest numar și 10 sunt in proces de autorizare”, a spus Petre Daea. Printre acestea se afla si produse…