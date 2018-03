Stiri pe aceeasi tema

- Senior Software, unul dintre cei mai dinamici furnizori locali de soluții software integrate pentru managementul afacerilor, a încheiat anul 2017 cu o creștere a cifrei de afaceri de peste 42%. Compania a implementat sisteme software în companii cu renume precum Regina Maria, Delaco,…

- Prezentatoarea a citit de pe prompter atat informatia propiu-zisa, cat si textul care apare automat atunci cand copiezi o stire de pe Profit.ro. Text care suna astfel: „Informatiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere…

- Beneficiile pe care le are humusul includ scaderea în greutate, îmbunatațirea sistemului digestiv, funcțiile musculare, menținând în același timp sanatatea inimii și nu numai!

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV. Nu ne duce pe noi imaginatia cat ii duce pe ei curajul sa se arate unei tari intregi si sa-si prezinte cu mandrie talentul in cadrul celui mai iubit show de divertisment, Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, scena va fi plina de pasiune,…

- Ciupercile sunt super alimente. Asta pentru ca nu contin nici un fel de grasime, zahar ori sare si sunt o sursa valoroasa de fibre si vitamine B: vitamina B1, riboflavina B2 , niacin B3 , piridoxina B6 si folacin acid folic .Ciupercile contin si minerale esentiale, dintre care potasiu, cupru, fier si…

- Ediția 2018 a targului Arpicultura, organizata de CCIA Arad, a reușit sa reuneasca la Expo Arad publicul specializat in domeniul apicol cu publicul larg, consumatorii finali de miere și produse derivate. „Anul acesta ne-am dorit sa ne adresam cat mai mult consumatorului final. Beneficiile acestui produs,…

- Recent, neurologii americani au facut o descoperire uriașa. Aceștia au depistat celulele anxietații, ce alcatuiesc zona cerebrala in care se formeaza starile noastre de neliniște. Descoperirea ar putea ajuta mii de oameni prin realizarea unor tratamente corespunzatoare destinate acestor tulburari.

- Conform BrightSide, mixul dintre scorțișoara și miere este un fel de poțiune minune care face schimbari de necrezut in organismul tau. Adevarate minuni se produc in organismal tau dupa o perioada in care ai luat in fiecare dimineața cate o lingurița din acest amestec. Iata beneficiile mixului: Previne…

- Cererea de candidati este in crestere, iar multi angajatori au devenit mai flexibili si constienti de faptul ca este necesar sa depuna eforturi suplimentare pentru a pastra cei mai importanti candidati. Pentru personalul specializat din domenii precum finante, limbi straine, contabilitate, inginerie…

- Berlin și Stuttgart, Germania – O manușa inteligenta folosita in fabrica, un inger pazitor digital pentru persoanele aflate la drum: Bosch prezinta aceste solutii si alte inovatii la conferința Bosch ConnectedWorld din Berlin, unde sectorul IoT se reuneste pentru a discuta lumea viitorului. Produsele…

- Moment special in emisiunea de miercuri seara de la "Agentia Vip". Mediumul numit Contele Incappucciato a fost invitat in emisiune, unde a vorbit despre interviul post mortem pe care spune ca l-a avut cu Madalina Manole.

- Roger Federer, locul 2 ATP, va fi, incepand de luni, cel mai varstnic lider ATP, la 36 de ani, sase luni si 11 zile, depasind recordul detinut de americanul Andre Agassi, de pe vremea cand era pregatit de actualul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill. Agassi avea atunci 33 de ani si patru luni,…

- Cu totii stim ca lamaile constituie un aliment-minune, apreciat in lumea intreaga pentru beneficiile sale. Acest fruct este foarte bun pentru sanatate, iar propietatiile sale au fost dovedite de specialisti. Din pacate, putini oameni stiu despre beneficiile pe care le are lamaia si modul in care poate…

- Seminte de chia: Aceste produse pot fi consumate ca atare sau folosite in diverse preparate. Crude, reprezinta o sursa importanta de fibre si omega 3. Totodata pot fi consumate in suc de fructe si apa sub forma de chia fresh. Datorita beneficiilor importante pe care le au asupra sanatatii semintele…

- Confruntata cu diverse reactii negative la adresa masurii propuse de Guvern pentru angajatii din IT, premierul Viorica Dancila a sustinut ca asteapta argumente in ceea ce privesc criticile aparute in presa."Trebuie sa si argumenteze acest lucru, sunt deschisa dialogului.Cred ca activitatea…

- Pe langa virtutile aromatice, leusteanul este si un medicament redutabil. Medicii din intreaga lume sunt de acord ca principiile active pe care le contine au o puternica actiune terapeutica asupra aparatului respirator, a aparatului reno-urinar si a sistemului endocrin. A

- Gaz Metan putea prelua conducerea pe tabela de marcaj in meciul din deplasare de la Astra, insa atacantul medieșenilor a ratat incredibil. In minutul 28, la scorul de 1-1, Sergiu Popovici a centrat foarte bine de pe partea stanga, dar Darius Olaru n-a fost in stare sa impinga mingea in poarta din 6…

- Biserica Ortodoxa il cinsteste astazi pe Sfantul Mare Mucenic Teodor Stratilat. Sfantul sarbatorit astazi este un ajutator pentru toti cei care cauta sprijin in infruntarea necazurilor pe care le au.

- Una dintre cele mai importante plante pe care trebuie sa le avem in casa este floarea de soc. Prin intermediul ceaiului de soc avem sansa sa tratam o multime de afectiuni si de greutati pe care le imtampinam.

- Multe femei au probleme cu tenul, avand pe fața semne adanci provocate de acnee sau iritații pronunțate. Un machiaj profesional poate face insa o diferența de la cer la pamant. Un videoclip postat pe Facebook arata transformarea uimitoare a unei femei dupa ce aceasta a ajuns pe mana unui specialist.…

- Ca sa scape de cheltuielile cu amenajarea unui sediu, tot mai mulți antreprenori de la noi prefera sa iși conduca afacerile din spații de tip coworking. Așa se face că în tot mai multe orașe au apărut birouri în care mici oameni de afaceri din domenii diferite lucrează…

- Nucile sunt o sursa consistenta de antioxidanti si vitamine si aduc organismului un aport energetic important. Consumate echilibrat, nucile au si efecte terapeutice, multe datorate continutului de arginina, un aminoacid important pentru intarirea sistemului imunitar. Administrate sub forma de ulei,…

- Daca vrei sa slabești rapid și sanatos, cea ma recomandata este dieta cu patrunjel, scrie estisuperba.ro. Cu ajutorul ei vei reuși sa slabești 3 kilograme intr-o saptamana. Tot ce trebuie sa faci este sa prepari o salata de patrunjel. Iata cum se prepara: Citeste si 8 beneficii ale iertarii…

- Mihai Cristian Botan, barbatul care si-a ucis cu sange rece fosta sotie, a facut o declaratie uluitoare, in fata anchetatorilor de la sectia Omoruri. El a spus ca o ura pe aceea careia i-a luat viata. Botan a lovit-o de doua ori cu cutitul pe Nicoleta Botan, chiar in biroul gradinitei din Sectorul 2,…

- Un fragment de mandibula cu sapte dinti descoperit intr-o pestera din Israel reprezinta ceea ce oamenii de stiinta numesc cea mai veche ramasita de Homo sapiens gasita in afara Africii, aceasta demonstrand ca stramosii nostri au pasit in afara acestui continent mult

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2. Va juca joi, de la ora 07:00, in semifinale, cu Angelique Kerber. Mats Wilander, de 6 ori caștigator de Grand Slam, a analizat jocul Simonei Halep și a explicat…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat marti ca va incerca sa-l convinga pe presedintele american Donald Trump ca Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) este in beneficiul Statelor Unite si a altor tari, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Politistii bucuresteni au fost pusi in incurcatura de o metoda inedita de spargere a locuintelor. Criminalistii au ajuns miercuri intr-un imobil din Capitala, in urma unui apel la 112 si au fost uimiti sa constate ca se afla in fasa unui nou mod de operare al hotilor. Cativa politisti cu vechime au…

- Vineri se implinesc 209 ani de la nasterea scriitorului american Edgar Allan Poe. Acesta a murit pe 7 octombrie 1849, pe cand avea 40 de ani. Incepand cu 1949, pe 19 ianuarie, data la care se nastea Poe in 1809, un personaj misterios i-a vizitat mormantul anual, timp de 61 de ani, inchinand un pahar…

- Portocalele potejeaza sanatatea pe timpul iernii. 5 beneficii uimitoare Portocalele mancate regulat te pot ajuta sa-ti protejezi sanatatea pe timpul iernii. Afla de ce este bine sa mancam portocale iarna si care sunt beneficiile surprinzatoare pe care le ofera consumul regulat de portocale. Reduc…

- Pentru a avea grija de podoaba ta capilara poți sa apelezi la doua produse pe cat de simple pe atat de eficiente și anume iaurtul și pudra de amla. Afla din acest articol ce este pudra de amla și cum te ajuta in combinație cu iaurtul sa uiți de problema firelor de par rupte, deshidratate și…

- Imaginile prin care cele mai populare destinații turistice se prezinta publicului sunt o pacaleala. Asta a încercat sa demonstreze un turist suparat ca realitatea nu seamana nicidecum cu locurile superbe, pustii, pe care le-a vazut în fotografii.

- Irina Begu a caștigat partida din primul tur de la Australian Open, cu Ekaterina Makarova, scor 3-6, 6-4, 8-6. Irina Begu, locul 40 WTA, a vorbit despre victoria cu Makarova și revenirea fantastica, de la set și 4-0, dupa care a caștigat 7 game-uri consecutive. "Nu s-a legat jocul de la inceput, dar…

- In tarile dezvoltate, gradinaritul urban este tot mai prezent. Potrivit agriculturemontreal.com, unul din trei locuitori din Montreal ingrijesc o gradina aflata in spatiul urban, iar aceasta practica devine atractiva si pentru romani.

- Zapada va imbie la practicarea unor sporturi de iarna, care ofera multe beneficii asupra mentinerii starii optime de sanatate. Sporturile practicate pe zapada presupun un efort mai mare, iar rezultatul consta in imbunatatirea sistemului cardiovascular. Totodata, este extrem de important ...

- Cu peste 5 000 de angajați și peste 200 de magazine in țara noastra, gigantul german se afla intr-o continua extindere și este foarte bine poziționat pe piața, iar romanii par din ce in ce mai atrași de produsele pe care le comercializeaza.Deși este foarte bine vazut, in 2017, gigantul a fost…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Contractul Andrei, facut public de un fost candidat la primaria Targu Mureș, a facut furori pe internet. Potrivit Bugetul.ro, artista ar fi incasat peste 1 000 de lei pe minut, pentru un concert care a durat doar 40 de minute.Nici Mircea Badea nu a ramas nepasator la acest subiect. Pornind…

- Alcoolul trebuie consumat cu masura chiar si in zilele de sarbatoare. Vinul poate avea si beneficii, dar poate face si rau persoanelor diagnosticate cu anumite afectiuni. „Vinul, din punctul meu de vedere, nu este aliment, ci un supliment alimentar. Beneficiile vinului, in special al celui rosu, deriva…

- Seful Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Gheorghe Cucos, a vorbit intr-un interviu la Romania TV despre ce a insemnat anul ce se apropie de final pentru jandarmi. Colonelul a marturisit ca desi jandarmii nu recurg la violenta cand vine vorba de aplanarea conflictelor in randul protestatarilor,…

- Bogdan si Anda Maleon aveau o situatie financiara rezonabila. Din declaratia de avere depusa de Bogdan Maleon in mai 2017, in calitatea sa de director general la Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu" din Iasi, reiese ca familia Maleon detinea o casa de 116 metri patrati, cumparata in…

- Un copil de noua ani, care s-a jucat de-a v-ați ascunselea impreuna cu fratele sau, in casa bunicului din Berlin, a avut parte de o experiența terifianta. Acesta a vrut sa se ascunda intr-un loc cat mai ferit și a intrat in seiful de valori. Insa, ușa acestuia s-a inchis și s-a blocat, iar el nu a mai…

- Dupa anuntarea preluarii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, a tuturor contributiilor aferente angajatorului, Kaufland, cel mai mare angajator privat din Romania, anunta decizia de a creste si venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2.800 lei brut pe luna, incluzand atat…

- Pentru persoanele diagnosticate cu cancer, cateva ore pe luna in care picteaza, deseneaza sau croșeteaza in cadrul unor ateliere de creație pot face minuni. In urma cu aproximativ zece ani, la Timișoara au luat naștere doua grupuri de suport pentru bolnavii de cancer. Membrii acestora, majoritatea persoane…

- Zeci de masini in frunte cu o limuzina alba au asteptat trase pe partea dreapta un detinut proaspat eliberat de dupa gratii. Potrivit cancan.ro, cand a iesit pe poarta, barbatul s-a aratat surprins dar si-a revenit repede si a urcat in limuzina, unde a dat drumul la petrecere. Vezi…

- Arheologii au descoperit patru morminte intacte de copii, datând din timpul celei de-a XVII-a Dinastii Egiptene - în urma cu 3.500 - în provincia Aswan, situata în Egiptul de Sus.

- Mararul este bogat in multe vitamine vitale, A, C, care sunt esentiale pentru o functionare optima metabolica si stimularea sistemului imunitar. Condiment aromat, originar din regiunea Mediterana, inrudit cu patrunjelul si leusteanul, mararul...

- Daca esti in cautarea unui antrenament super-rapid si eficient, vei dori sa iei in considerare adaugarea acestui exercitiu in rutina ta de fitness. Este o tehnica de exercitii care poate fi efectuata cu un minim de echipament si spatiu si iti va oferi musculaturii si inimii tale un antrenament real.…