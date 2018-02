Stiri pe aceeasi tema

- Cautarile la locul catastrofei aviatice de langa Moscova continua. Autoritațile au recuperat pana acum peste 1.500 de fragmente de corpuri umane și aproape 500 de bucați din avion. Anchetatorii spun insa ca doar o parte din zona a fost cercetata.

- Sorana Cirstea a adus primul punct pentru Romania in confruntarea cu Canada din primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup. Jucatoarea noastra a invins-o categoric pe Carol Zhao, scor 6-2, 6-2, și s-a aratat uluita de atmosfera creata de spectatorii de la Cluj. "Mulțumesc tuturor pentru susținere.…

- Mihaiela Elena Duta, medicul de pe ambulanta Puls care l-a preluat de la stadion pe fotbalistul dinamovist Patrick Ekeng, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului Capitalei pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.

- O femeie din Marea Britanie, Gemma Nuttall, urma sa devina mama, dar a fost diagnosticata in 2013 cu o forma agresiva de cancer. Gemma a refuzat tratamentul pentru a nu-i risca viața bebelușului...

- DNA trebuie sa finalizeze in 3 luni dosarul mortii politistului B. Gigina Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Directia Nationala Anticoruptie are termen pâna la 1 mai sa finalizeze…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ a decis joi ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, potrivit AGERPRES.Instanta…

- Destinee McEwen este o cantareata devenita extrem de cunoscuta dupa ce a cantat pentru fostul presedinte al Americii, Barack Obama. Aceasta are doar 21 de ani si, din nefericire, a fost diagnosticata cu o bola teribila, cancer, scrie Daily Mail. Destinee McEwen a fost diagnosticata cu o forma…

- Ultimul drum pentru Alexandra, tanara ucisa intr-un coafor din Titu, de Florin Oprea, iubitul ei. Sute de oameni au insoțit cortegiul funerar, șocați de sfarșitul violent al fetei. Alexandra a fost ucisa cu mai multe lovituri de cuțit, arma rupandu-se in trupul victimei. Medicii nu au putut face…

- Simona Halep a declarat, sambata, ca daneza Caroline Wozniacki a meritat victoria in finala de la Australian Open si s-a aratat increzatoare ca va mai avea oportunitatea de a castiga un turneu de Grand Slam.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala de la Australian Open. A invins-o pe Angelique Kerber, locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7, și va juca sambata dimineața, de la ora 10:00, in direct pe GSP.RO și in transmisiune directa pe Eurosport, cu daneza Caroline Wozniacki (2 WTA). Darren Cahill,…

- Florin Oprea, militarul care si-a ucis iubita, ii lasase acesteia pe cutiile de pantofi cateva mesaje halucinante. Mama Alexandrei Elena Marin sustine ca Florin Oprea avea probleme cu jocurile de noroc si ca fiica ei facuse plangere la Politie pentru ca fostul iubit sa nu o mai deranjeze.

- Solista The Cranberries, Dolores O'Riordan, ar fi murit in urma unei supradoze de Fentanyl, potrivit unei surse din Departamentul de Poliție Londra, decesul artistei fiind anchetat ca un posibil suicid.

- Casa parinteasca nu se vinde, spun versurile pe care le canta cu drag Ion Dolanescu. Si nici locurile de veci, spune legea. Cu toate acestea, au aparut oferte, pe piata neagra, pentru cei care vor sa se odihneasca langa marele cantaret. Chiar pe Aleea Artistilor de la Bellu.

- Dan Bordeianu era, in urma cu 13 ani, una din cele mai faimoase si iubite vedete masculine autohtone, gratie rolurilor sale din primele telenovele romanesti. Povestea sa de dragoste cu Adela Popescu l-a propulsat si mai mult pe treptele celebritatii.

- Șeful adjunct al Poliției Capitalei, Silviu Mușuc, trebuie sa prezinte un plan de acțiuni care ar duce la micșorarea numarului de accidente in capitala. O solicitare in acest sens a venit din partea primarului general interimar al Chișinaului, Silvia Radu, dupa raportul saptaminal prezentat de catre…

- Paleontologii au anuntat joi ca scheletul partial al creaturii, numite Diluvicursor pickeringi, care a trait acum 113 milioane de ani, furnizeaza informatii despre zona in care dinozaurii traiau in Australia in timpul perioadei Cretacice, cand inca era legata de Antarctica.

- Corpul neinsuflețit al unui copil de un an, din Argentina, a disparut din cimitir, provocandu-le parinților un adevarat șoc, in ziua de Craciun. Autoritațile banuiesc ca este vorba despra o secta locala care practica ritualuri sataniste.

- Copil nou-nascut gasit mort in toaleta unui avion din Indonezia dupa ce aeronava a aterizat și pasagerii au coborat. Poliția indoneziana a reținut duminica o femeie suspecta in acest caz, scrie AFP, citat de libertatea.ro.

- Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Petru Maleon, care a fost gasit spanzurat, alaturi de soție, in ajunul Craciunului, vine cu o explicație legata de faptul ca ușa casei celor...

- Giani din Las Fierbinți nu a murit. Celebrul și simpaticul actor Constantin Dita, alias Giani din serialul „Las Fierbinți” s-a enervat cumplit la aflarea “morții” sale. E adevarat ca, in ultima perioada, a acuzat grave probleme de sanatate și chiar și-a anulat spectacolele de la Sala Palatului , dar…

- Laurette iși aniverseaza ziua de naștere, ocazie cu care a dezvaluit cum a fost anul 2017 pentru ea. Laurette, care sta intr-o vila de 100.000 de euro , a avut parte de un an 2017 cu bune și cu rele. Laurette, care este mama unei fetițe , iși aniverseaza ziua de naștere joi, 28 decembrie, ocazie cu…

- Dupa ce a prezis moartea Regelui Mihai I si accidentul rutier in care un tanar si-a pierdut viata, se pare ca ultima premonitie terifianta s-a adeverit. Astazi o personalitate celebra a parasit scena vietii. Conform afirmatiilor facute de Carmen Harra in urma cu putin timp, Romania va fi afectata de…

- O poveste parca socasa din filmele de groaza! Din pacate, este cat se poate de reala. Un ambulantier din Sicilia avea o intelegere ascunsa cu o companie de pompe funebre, iar acestia din urma erau conectati la Mafia din Italia. Pactul dintre ei avea la baza suma de 300 de euro pentru fiecare persoana…

- S-au scurs 28 de ani de la Revoluție. Ani in care s-au intamplat multe, s-au schimbat multe. Și mulți par sa fi uitat. Nu și Oana Roman, care, deși avea pe atunci 13 ani, a trait evenimentele la intensitate maxima. Joi, de la ora 15.00, in deja cunoscuta emisiune Oana punct Roman, difuzata in fiecare…

- Ștefan Banica Junior și-a amintit de cel mai frumos moment pe care l-a trait de Craciun. Dupa finala ”X Factor” de pe 22 decembrie, Ștefan Banica Junior, fiul regretatului actor Ștefan Banica , planuiește sa se retraga in sanul familiei pentru a petrece Craciunul. ”In ajunul Craciunului, pe 24 decembrie,…

- In fiecare an, sosirea Craciunului este sinonima cu venirea in țara a lui Ștefan Hrușca și-ale sale colinde maramureșene . De data aceasta, cantarea de la Sala Mare a Teatrului Național a fost una din care nu au lipsit surprizele: invitata speciala a interpretului a fost mezzosporana Ruxandra Donose,…

- Misterul persista in jurul mortii miliardarului canadian Barry Sherman, fondatorul grupului farmaceutic Apotex, si sotiei sale Honey, politia privilegiind ipoteza dramei familiale in cazul acestui cuplu de septuagenari filantropi, relateaza AFP.

- De-a lungul anilor in intreaga lume au fost raportate situatii infioratoare in care oamenii au comis crime in public, unele asemanatoare cu cea care a avut loc la recent la metroul bucurestean. In spatele gesturilor extreme sunt, de cele mai multe ori, fie furii de moment, fie boli psihice.

- Un barbat și-a montat o camera de supraveghere in sufragerie pentru a vedea mereu ce fac cei doi caini ai familiei. Doar ca intr-o seara a trait șocul vieții sale atunci cand a privit imaginile!

- A trecut o saptamana de la trecerea in nefiinta a Regelui Mihai si abia acum ies la iveala amanunte incendiare despre decesul Majestatii Sale. Jurnalista Camelia Csiki, de la TVR, a devoalat totul chiar la Televiziunea Nationala. Aceasta spune ca Regele a murit in somn.Citeste si: Traian Basescu…

- O tanara in varsta de 23 de ani a trait socul vietii atunci cand a nascut. Nu a avut bani sa faca vreo ecografie in timpul sarcinii, iar cand medicii au vazut ce avea in burta au ramas fara cuvinte.

- Vestea morții Regelui Mihai I a cazut ca un trasnet peste România. Ultimul monarh al României, de numele caruia se leaga cele mai importante momente ale istoriei românești din secolul trecut, a trecut în neființa.

- Fostul președinte Emil Constantinescu considera ca „Majestatea Sa Regele Mihai ne-a parasit asa cum a trait, demn si impacat cu istoria si cu sine insusi, la capatul unui destin marcat de doua conflagratii mondiale, aparitia si disparitia fascismului si comunismului”. „Majestatea Sa Regele Mihai ne-a…

- Fostul președinte al Romaniei Emil Constantinescu afirma ca Regele Mihai ne-a parasit așa cum a trait, demn și impacat cu istoria și cu sine insuși și va ramane modelul de moralitate de care societatea contemporana și generațiile viitoare au nevoie. "Majestatea Sa Regele Mihai ne-a…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o prima reactie la vestea decesului Regelui Mihai, chiar la intalnirea cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, la Hotel Athenee Palace Hilton.

- Ori fi și-n alta parte, cum spun unii. Dar acestea sunt aici, in Ialomița. La Barbulești, in cimitirul unde primarul Dumitru Bacrița ne-a avertizat sa intram cu ganduri bune, fiindca nu-i de joaca sa te legi de morții țiganilor... De vii, treaca-mearga, ca oamenii sunt sub vremi, iar țiganii sunt și…

- ”Iata un popor minunat, un popor unitar in ganduri si aspiratii, cum in aceste vremuri de generala turburare e de-a dreptul inaltator si sublim.” – Suntem mandri de adunarea dela Alba-Iulia in cea mai deplina masura. Mandrie dreapta si documentata!, statea scris intr-o publicație din Ardeal, de catre…

- Elevii liceelor din județele Alba și Hunedoara, partenere in proiectul „Pro-Acces” derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), insoțiți de cadre didactice, au venit in vizita in Orașul Marii Uniri, cu doua autocare ale firmei Colibri Tour, intr-o excursie organizata de UAB și coordonata,…

- Cleopatra Stratan nu mai este fetița mica și gingașa care incanta publicul cu melodia „Ghița”. A crescut și a ajuns sa fie mai inalta ca tatal sau, Pavel Stratan. Cleopatra Stratan a fost invitata in platoul unei emisiuni de televiziune impreuna cu celebrul sau tata, muzicianul pavel Stratan. Cleopatra…

- Stela Popescu este un simbol pentru arta teatrala romaneasca. Și, așa cum a trait pe scena, intens, daruindu-și sufletul celor care au aplaudat-o zeci de ani, așa a trait și in viața personala. Iar povestea ei de dragoste cu Puiu Maximilian, barbatul care i-a fost cel de-al doilea soț este una demna…

- Clujana se zbate in prezent sa faca fata problemelor, in conditiile in care datoriile acumulate intre 2013 si 2014 au ajuns, la inceputul acestui an, la 9 milioane de lei. Ulterior, fabrica a pierdut esalonarea ratelor la ANAF, iar datoriile au ajuns la peste 12 milioane de lei.

- Institutul de Medicina Legala a efectuat vineri autopsia ceruta de legislație, dupa decesul actriței Stela Popescu. Verdictul, pe care unii medici l-au rostit cu anticipare, a fost ”accident cerebral vascular”. Acest ”infarct pe creier” se manifesta altfel decat cel pe cord și poate fi anticipat prin…

- Actrita Stela Popescu a murit din cauza unul accident vascular cerebral masiv si era decedata de aproximativ 12 ore când a fost gasita, au declarat pentru Realitatea TV surse din Politie, care au invocat rezultatele necropsiei.

- Florin Piersic este socat de aceasta veste cutremuratoare: " Sunt uluit sunt temrinat, acum am aflat, de 10 minute, și nu-mi vine sa cred. Acum cateva zile povesteam de una și de alta și uitați...

- Rodrigo Alves a tinut-o numai in petreceri in ultima vreme. Dupa o extravaganta de Halloween a ajuns la spital, unde a fost pus pe perfuzii ca sa-si revina. Asta l-a pus pe ganduri pe controversatul barbat, care a mers in India sa-si gaseasca echilibrul.

- Administratia Trump a anuntat luni ca pune capat programului de permise pentru rezidenta temporara care a permis unui numar de 60.000 de haitieni sa traiasca si sa lucreze in SUA dupa ce cutremurul din 2010 a lovit tara din Caraibe, scrie Guardian.

- Doua accidente s-au produs, sambata seara, pe DN 1, la interval scurt de timp. Unul dintre evenimente a avut loc la Romanesti, intr-o zona cunoscuta pentru numarul mare de accidente care au loc aici.