- Autoritatile turce le-au declarat unor functionari americani ca detin inregistrari audio si video ce dovedesc uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a relatat joi noapte Washington Post, citat vineri de agentiile MIA si EFE. "Inregistrarea audio din interiorul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritatile se apropie de aflarea motivului disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters.

- Cotidianul proguvernamental turc Sabah scria miercuri ca i-a identificat pe cei 15 membri ai echipei in domeniul informatiilor pe care-i acuza ca sunt impliati in disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Khashoggi a fost vazut ultima oara in urma…

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…

- Autoritatile turce au cerut sa perchezitioneze consulatul saudit din Istanbul, la sase zile dupa disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce s-a deplasat la reprezentanta diplomatica, informeaza luni postul NTV, citat de AFP. Solicitarea a fost transmisa ambasadorului…

- Unul dintre cei mai aprigi contestatari ai conducerii de la Riad, jurnalistul saudit Jamal Khashoggi ar fi fost ucis chiar in consulatul țarii sale din Istanbul, au declarat surse din poliția turca și...

- Arabia Saudita a negat duminica informatiile conform carora scriitorul Jamal Khashoggi, un proeminent disident saudit care a disparut in aceasta saptamana, a fost ucis in consulatul sau din Istanbul, relateaza dpa preluata de Agerpres. Un oficial al consulatului a spus ca acuzatiile sunt 'lipsite…

- Armata rusa a anunțat startul unei inspecții inopinate, de 5 zile, prin care este testata pregatirea de lupta a trupelor înaintea unuor exerciții masive derulate în Centrul și Estul Rusiei, relateaza Moscow Times. Armata rusa are programate în urmatoarele saptamâni…