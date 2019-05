Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror in perioada regimului comunist, Andrei Nastase, a lansat noi acuzatii mincinoase la adresa Publika TV. Intr-o emisiune de la un post privat de televiziune, finul oligarhului penal Victor Topa a declarat ca Publika TV ar fi scris despre el ca a fost in vizita la Moscova.

- Etichetat de ONG-urile de media "Inamicul presei", Andrei Nastase isi justifica pe buna dreptate calificativul. Liderul PPDA continua sa-si arate deschis ura fata de jurnalisti, in special fata de postul de televiziune Publika TV.

- Unul spune DA, altul BA. Dupa ce deputatul fracțiunii ACUM Platforma DA din Parlament Octavian Țicu a spus ca Andrei Nastase a fost invitat la Moscova, ultimul neaga acest fapt.Contactat de Publika.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, și-a developat profilul de politician incompetent și iresponsabil, atunci cand a declarat ca va cere sprijinul Moscovei in razboiul cu liderul PDM, Vlad Plahotniuc. Opinia a fost exprimata de jurnalistul unionist Ion Mischevca, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, colaboreaza cu serviciile speciale de la Moscova și devine noul tradator al politicii moldovenești. Este opinia comentatorului politic Roman Mihaeș, exprimata într-un editorial publicat de portalul mesaj.md. Mihaeș a ajuns la aceasta concluzie, dupa…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, nu reușește sa spulbere impredia generala ca formațiunea sa ar face jocul Moscovei, în schimb lanseaza o serie de acuzații grave la adresa PSRM și a președintelui Igor Dodon, pe care îl acuza ca face jocuri oculte împotriva Republicii Moldova. …

- Ziarul rus Kommersant, cu referire la surse de incredere din structurile de stat ale Federatiei Ruse, scrie ca Moscova i-a transmis lui Igor Dodon ca ar fi mai bine ca Socialistii sa formeze o alianta de guvernare cu Blocul politic ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, decat cu „oligarhul toxic”,…