Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat transmis vineri de IGPR, conducerea Politiei Romane a dispus inceperea unor verificari la Politia Bacau, dupa ce chestorul Vasile Oprisan, seful institutiei, ar fi declarat la un post local de radio local ca femeile care suna la 112 atunci cand „li se mai scapa vreo palma la…

- Corpul de control al Politiei Romane verifica daca seful IPJ Bacau, comisarul-sef, Vasile Oprisan, a incalcat vreun regulament dupa ce a declarat ca victimele violentei domestice exagereaza cu apelurilor la 112.

- Anchetala Politia Bacau, dupa ce Vasile Oprisan, seful institutiei, a spus ca femeile batute de sotii lor nu ar trebui sa apeleze la politisti in miez de noapte si ca ar trebui sa astepte pana dimineata cu reclamatiile. Conform DIGI 24, Corpul de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Șeful unei structuri județene de poliție a recomandat ca femeile palmuite de parteneri sa nu mai deranjeze polițiștii noaptea la intervenție ci sa aștepte dimineața pentru a depune plangere. Șeful IPJ Bacau, Vasile Oprișan, a facut aceasta declarație cel puțin nepotrivita intr-o emisiune de radio, atragand…

- Este ancheta la Politia din Bacau, dupa ce Vasile Oprisan, seful institutiei, a spus ca femeile batute de sotii lor nu ar trebui sa apeleze la politisti in miez de noapte si ca ar trebui sa astepte pana dimineata cu ...

- Atenție, șoferi! Lucrari de DN 7, in Argeș. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri, 20 martie, intre orele 08:00-18:00, pe DN 7, au loc lucrari de frezare si asfaltare pe raza județului Argeș, astfel: la kilometrul 134, in loc. Draganu, pe tronsonul kilometric…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, explica de ce nu au fost alocati in bugetul pe 2019 bani pentru bratarile electronice de supraveghere a persoanelor care comit violente in familie. In acelasi timo, Carmen Dan anunta discutii cu Ministerul Justitiei si Ministerul Muncii, pentru un cadru legal…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi are noi adjuncti, dupa o perioada in care institutia a functionat numai cu un singur sef. De la sfarsitul anului 2018, institutia are doi adjuncti, fiind avansati in functie sefi de structuri cu experienta. Unul dintre adjuncti este comisarul sef Mihai Svalja,…