- Un nou program de finanțare a fost lansat pentru susținerea dezvoltarii fermelor mici. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat ca s-a deschis sesiunea de primire a solicitarilor de finanțare pentru dezvoltarea fermelor mici, prin submasura 6.3 din Programul Național de Dezvoltare…

- In cadrul submasurii 6.3 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), fermierii pot depune solicitarile de finantare on-line, pe pagina de internet a Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, www.afir.info, incepand din 22 iulie 2019, ora 9:00, si pana cel tarziu la…

- Romania a absorbit fonduri europene in valoare totala de 9,25 miliarde de euro, din alocarea 2014-2020, reprezentand o rata de 30%, a declarat, joi, Roxana Manzatu, ministrul Fondurilor Europene, intr-o conferinta de presa. "Romania are o alocare totala de 31 miliarde de euro in zona de politica de…

- Anul acesta vrem sa aducem in tara un miliard de euro prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, urmand ca rata de absorbtie sa depaseasca 60%, a afirmat directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, Adrian Chesnoiu, intr-un interviu acordat AGERPRES.…

- "Din 2017 si pana in prezent sunt peste 4,4 miliarde de euro platiti deja si rambursati de Comisia Europeana, iar aceasta inseamna o rata de absorbtie de peste 50% din intreg programul. Ne da sperante si continuand in acest ritm nu vom avea probleme de dezangajare. Pentru mine este extrem de important,…

