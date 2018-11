AFIR, ghid pentru înfiinţarea grupurilor operaţionale şi dezvoltarea proiectelor pilot Aceasta versiune a Ghidului este valabila pentru etapa a doua a sesiunii de depunere. 'Pentru submasurile 16.1 si 16.1.a exista o abordare in doua etape, conform precizarilor din fisa masurii, anexata ghidului. Astfel, dupa selectarea Cererilor de exprimare a interesului depuse in etapa I, in cea de-a doua etapa, pe care urmeaza sa o deschidem in perioada urmatoare, va avea loc depunerea, evaluarea si selectia Cererii de Finantare si a proiectului detaliat al grupului operational, in contextul in care a fost selectat in etapa I si invitat pentru depunere in etapa a II-a', a precizat Adrian… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

