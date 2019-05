AFIR: Finala competiției Cupa Satelor Astazi, 12 mai 2019, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian CHESNOIU, a participat la finala competiției Cupa Satelor, eveniment desfașurat in comuna constanțeana Cumpana. Dupa fazele județene si turneele regionale, prima ediție a Cupei Satelor U-13 a fost caștigata de echipa comunei Ruginoasa, judetul Iasi, care a devenit campioana tinerelor talentelor din satele si comunele Romaniei. „Sunt extrem de bucuros pentru ca ne-am implicat alaturi de Federația Romana de Fotbal in acest proiect fanion cum imi place sa il denumesc, o competiție sportiva… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

