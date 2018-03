Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat ca pana la acest moment peste 98% din fermierii si-au incasat subventiile aferente campaniei agricole 2017, platile efectuate ajungand la circa 2,5 mld. euro. „Pana la aceasta data, au intrat deja in conturile fermierilor…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat vineri ca a primit, in perioada 2015 – 2018, solicitari de finantare pentru investitii in exploatatiile agricole in valoare de 1,536 miliarde de euro, depuse de catre 3.625 de fermieri.”Dintre acestea, AFIR a selectat pentru finantare…

- Esti fermier si vrei sa iei mai multi bani de la APIA, chiar si pentru animalele vandute? Citste asta! Un sef serviciu din Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) explica pentru cei interesati cum se pot incasa 400 de euro/cap de animal si pentru animalele vandute. Ne referim la sprijinul…

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca pana la 12 martie 2018 au fost depuse, in cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plata in anul 2018, un numar de 79.393 cereri, pentru o suprafata de 221.301 hectare. Totodata, agenția de plați reamintește ca in conformitate…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca elibereaza adeverinte pentru beneficiarii Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plati privind bunastarea animalelor, Campania 2018, care intentioneaza sa acceseze credite. &Ici...

- Fermierii au depus, din 1 martie si pana in prezent, un numar de 79.393 cereri pentru plata subventiilor, pentru o suprafata de 221.301 hectare, in cadrul campaniei pe anul 2018, a anuntat luni Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cererile unice de plata se depun in intervalul…

- Beneficiarii publici ai Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) pot solicita, dupa semnarea contractului de finantare, un avans financiar de pana la 50% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca detin un dosar de achizitie avizat si prezinta o garantie financiara in…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca, incepand cu data de 1 martie 2018, prin cererea unica de plata, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima (Masura 10), agricultura ecologica (Masura 11) si pentru…

- Fermierii romani pot accesa fonduri europene prin cererea unica de plata, incepand de joi, pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima aplicabile pe terenurile agricole, suma totala disponibila pentru perioada de programare 2014 - 2020 fiind de peste 2,6 miliarde…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul județean Arad a anunțat ca incepand de astazi, 1 martie, demareaza Campania de preluare a cererilor unice de plata 2018, sub sloganul: „Drumul catre o agricultura performanta trece pe la APIA. Depune cererea unica de plata si in 2018!”…

- Agricultorii trebuie sa depuna la APIA cererile de subventii Fermierii pot depune de joi, 1 martie, la Agentia de Plati si Interventie în Agricultura cererile pentru acordarea subventiilor din acest an. Ultima zi este 15 mai. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca efortul…

- Ministerul Agriculturii invita fermierii ca incepand cu 1 Martie sa solicite plațile compensatorii de dezvoltare rurala. Bugetul alocat depașește 2,6 miliarde de euro in acest an. Pentru prima oara Guvernul este pregatit inainte de termenul prevazut pentru a da subvențiile fermierilor. E o diferența…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ndash; Centrul Judetean Constanta informeaza in mod oficial ca la data de 1 Martie 2018 se va da startul Campaniei de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2018 conform OUG nr. 3 2015 si OMADR nr. 619 2015.Fermierii interesati vor putea depune…

- Bugetul alocat pentru platile compensatorii de dezvoltare rurala este mai mare de 2,6 miliarde euro. MADR a lansat si o invitatie catre fermieri ca, incepand din 1 martie 2018, sa solicite la APIA platile compensatorii de dezvoltare rurala prin cererea unica de plata.

- Incepand cu data de 1 martie 2018, MADR invita fermierii care utilizeaza terenuri agricole situate in zonele eligibile pentru pachetele de agro-mediu și clima (M.10), in zonele afectate de constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice (M.13), dar și fermierii care utilizeaza terenuri aflate…

- APIA Teleorman a demarat Campania de informare privind depunerea Cererii Unice de Plata in Economie / Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Teleorman a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2018. Potrvit reprezentantilor…

- Zilele trecute, in sala Palatului Administrativ din Resita, a avut loc o intalnire dedicata fermierilor caraseni, la care a participat si directorul Agentiei Judetene de Plati si Interventie in Agricultura, Dumitru Stepanescu. Acesta a declarat ca, incepand cu 1 martie, va demara campania…

- Suma totala platita, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, se ridica la 2,073 miliarde de euro, iar numarul fermierilor unici autorizati la plata a ajuns la 753.357, pana la data de 15 februarie 2018, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. „Incepand cu…

- Guvernul premierului Mariano Rajoy se confrunta din 2014 cu un nivel ridicat al datoriei, chiar daca economia Spaniei conduce redresarea zonei euro. Obiectivul Guvernului in 2017 era reducerea datoriei la 98,1% din PIB, chiar daca depasea semnificativ plafonul de 60% din PIB impus statelor membre…

- Suma totala platita, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, se ridica la 2,073 miliarde de euro, iar numarul fermierilor unici autorizati la plata a ajuns la 753.357 pana la data de 15 februarie 2018, a informat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).…

- Suma totala platita, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, se ridica la 2,073 miliarde de euro, iar numarul fermierilor unici autorizati la plata a ajuns la 753.357 pana la data de 15 februarie 2018, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). „Incepand…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca miercuri, 14 februarie, a demarat plata cererilor care au fost autorizate pentru Masura 215 “Plați privind Bunastarea animalelor”, Pachet A – Porcine și Pachet B – Pasari, Campania 2017. Astfel, in perioada 06 – 14.02.2018, s-au…

- Fermierii din Romania vor avea la dispozitie in total fonduri europene de 2,7 miliarde de euro, cea mai mare parte sub forma de plati directe la hectar, in anul 2018, potrivit Ministerului Agriculturii.

- Agenția de Plați și Intervenție Pentru Agricultura (A.P.I.A)-Centrul Județean Cluj, invita toți fermierii din Campia Turzii și zonele limitrofe sa participe la “Campania de informare referitoare la depunerea cererilor unice de plata A.P.I.A 2018 “. Read More...

- "Ma bucur sa va pot anunta ca, in acest an, fermierii isi vor primi in avans subventiile pentru agricultura. De mentionat ca anul trecut ele au fost platite la timp, spre deosebire de anul 2016. Pe 3 februarie, au intrat in conturile Romaniei peste 400 de milioane de euro, suma ce reprezinta rambursarea…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor premierului, iar…

- Fondul privat de investiții Blackstone va cumpara divizia Thompson Reuters care furniza informații bursiere catre bancile de investiții și companiile de brokeraj de pe Wall Street cu 17 miliarde de dolari, scrie Bloomberg . Mai exact, Blackstone va cumpara un pachet de 55% din acțiunile diviziei de…

- Un numar de 700.111 de fermieri au primit, pana la data de 1 februarie, suma de 1,767 miliarde de euro, in urma cererilor de plata depuse in cadrul Campaniei 2017, a anuntat, joi, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa. Astfel, incepand cu data de 16 octombrie…

- Incepand de vineri, fermierii din eșantioanele de control prin teledetecție, care nu au primit niciun leu din subvențiile cuvenite pentru anul trecut, vor fi incluși pe listele de plați. La nivel național, peste 75.000 de agricultori sunt in aceasta situație, dar banii cuveniți le vor intra treptat…

- Fondul de investitii american Blackstone va achizitiona, pentru 17 miliarde de dolari, 55% din actiunile in divizia de date si terminale financiare ale Thomson Reuters, devenind concurent direct al Bloomberg, transmite AFP. De asemenea, Blackstone s-a angajat sa vireze, timp de trei decenii,…

- Producatorii agricoli de la Botosani care au avut verificari vizand parcelele declarate primesc vesti imbucuratoare de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul Județean Botoșani.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca suma totala autorizata la plata pana la data actuala, reprezentand avans si plata regulara aferenta campaniei 2017, este de 1,529 miliarde euro. In Dambovita au fost primite 24081 cereri eligibile, din care 20368 au fost autorizate…

- Nici Consiliul Concurenței și, evident, nici Ministerul Agriculturii nu ne-au putut da raspunsul la o intrebare esențiala: ce s-a intamplat cu piața produselor alimentare in ultimele luni? Din ce motive s-a scumpit enorm mancarea? Daca autoritaților guvernamentale nu le putem gasi vreo scuza, trebuie…

- Agentia de gestionare a datoriilor statului din Ungaria (AKK) a vandut obligatiuni in valoare combinata de 78 miliarde de forinti (250 milioane de euro), crescandu-si oferta initiala cu 18 miliarde de forinti pe fondul cererii mari, relateaza Budapest Business Journal. Agentia a vandut obligatiuni…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in urma publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 s-au stabilit ...

- Recalculare la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA. Daca initial s-a anuntat ca valoarea Ajutorului National Tranzitoriu pentru ovine si caprine – ANT 9 a fost stabilita la 5,7568 euro/cap de animal, acum functionarii APIA au revenit cu un nou cuantum, anuntat printr-un comunicat…

- Suma totala autorizata la plata pana in prezent, reprezentand avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, este de 1,529 miliarde de euro, informeaza, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), citata de Agerpres. Numarul cererilor depuse (din care ...

- Suma totala autorizata la plata pâna în prezent, reprezentând avans si plata regulara aferenta Campaniei 2017, este de 1,529 miliarde de euro, informeaza, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Numarul cererilor depuse (din care au fost excluse cererile neeligibile)…

- Agenția pentru Plați și Intervenții in Agricultura (APIA) Salaj atrage atenția potențialilor beneficiari sa se grabeasca și sa solicite, respectand termenele impuse de lege, aceasta forma de sprijin direct in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – >. Beneficiarii plaților pentru bunastarea animalelor…

- Micii fermieri care vor sa cedeze voluntar terenurile agricole pentru comasare pot primi un sprijin financiar de pana la 1.500 de euro/an prin intermediul submasurii 6.5 "Schema pentru micii fermieri" din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) Potrivit…

- Fermierii pot depune, pana la 31 ianuarie 2018, cereri de plata pentru acordarea ajutorului pentru motorina achizitionata si utilizata in agricultura in perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017, a anunțat Agentia de Plati si Interve...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat, joi, termenul pana la care fermirii vor mai putea sa depuna cererile pentru ajutorul de motorina aferen ultimelor 23 luni din anul trecut.

- Cresterea veniturilor din taxe a facut ca surplusul bugetar inregistrat de Suedia in 2017 sa fie dublu fata de ceea ce preconiza Agentia de Gestionare a Datoriei Statului. Cea mai mare economie scandinava a incheiat anul 2017 cu un surplus de 61,8 miliarde de coroane (7,5 miliarde de dolari), cu mult…

- In cazul plaților directe pe care agricultorii le mai au de incasat in acest an pentru cererile depuse in 2017, avem doua situații. Prima este cea a fermierilor care au intrat de la 16 octombrie la plata avansului. La nivelul tarii sunt aproape 750.000 de beneficiari ai subventiilor pe suprafata care…

- Travis Kalanick, fostul sef si co-fondator al Uber, intentioneaza sa vanda 29% din participatia sa la companie, o tranzactie care i-ar putea aduce 1,4 miliarde de dolari, raporteaza agentia de stiri Bloomberg, citata de agentia elvetiana de stiri Romandie .Kalanick, care detine in prezent 10% din compania…

- Veniturile din cinema au crescut in China cu peste 13% in 2017, fiind in puternica revenire dupa ce au batut pasul pe loc anul precedent, iar a doua piata mondiala din domeniu s-a apropiat si mai mult de SUA, relateaza AFP. Incasarile din biletele vandute de cinematografe au atins 55,9…

- Fermierii activi din domeniul pomiculturii au la dispozitie prima jumatate a anului pentru a accesa finantari nerambursabile consistente. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a lansat o noua sesiune de primire a solicitarilor de finanțare prin intermediul submasurii 4.1a „Investiții…

- Fermierii din Timiș sunt indemnați sa iși verifice conturile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata suma totala de 385,4 milioane euro, reprezentand plata regulara aferenta Campaniei 2017, pentru un numar…