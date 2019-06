Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea de primire a proiectelor de investitii aferente submasurii 4.3 "Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice" - componenta infrastructura de irigatii, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 este deschisa pana la 31…

- Programul Rabla pentru electrocasnice poate fi accesat de catre orice cetatean, incepand de vineri, 24 mai, iar bugetul pentru acest an este de 40 de milioane de lei, dublu fata de anul 2018, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "Lansăm astăzi…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a acordat finantare in valoare de 11 milioane de euro pentru achizitionarea si instalarea sistemelor de plasa antigrindina in exploatatii pomicole, prin proiecte depuse pe submasura 4.1a din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR 2020),…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a acordat finanțare pentru achiziționarea și instalarea sistemelor de plasa antigrindina in exploatații pomicole prin submasura 4.1a din Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Astfel, AFIR a incheiat contracte de…

- Pana in prezent, Agentia a incheiat contracte de finantare cu 412 pomicultori in valoare de 204 milioane de euro prin submasura 4.1a 'Investitii in exploatatii pomicole'. 'Dintre acestia, 85 au prevazut prin proiect achizitionarea de plase antigrindina. Valoarea totala a acestor proiecte este de…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a acordat finanțare pentru achiziționarea și instalarea sistemelor de plasa antigrindina in 383 de hectare de exploatații pomicole, valoarea fiind de circa 11 milioane de euro, informeaza instituția, potrivit Mediafax.AFIR a incheiat contracte…

- Fermierii isi pot asigura culturile cu bani europeni, iar de la 1 aprilie se afla in derulare sesiunea de depunere a cererilor de finantare pentru submasura „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), cu scopul…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale prelungeste sesiunea de depunere a cererilor de finanțare aferente submasurilor 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperarea orizontala și verticala intre actorii din lanțul de aprovizionare” și 16.4a „Sprijin acordat pentru cooperarea orizontala…