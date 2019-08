Stiri pe aceeasi tema

- Romania a atras fonduri europene de 4,65 de miliarde de euro prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), ceea ce reprezinta un grad efectiv de absorbtie de 52,3% din alocarea disponibila, sustine directorul general al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR),…

- Sesiunea de primire a proiectelor de investitii aferente submasurii 4.3 "Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice" - componenta infrastructura de irigatii, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 este deschisa pana la 31…

- Sesiunea este deschisa pana la finele lunii august 2019 Sesiunea de primire a proiectelor de investiții aferente submasurii 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” – componenta infrastructura de irigații, din cadrul Programului Național de…

- In 31 decembrie 2018, datoria externa totala era de 99,417 miliarde euro, potrivit datelor BNR. In perioada ianuarie - martie 2019, datoria externa totala a crescut cu 397 milioane euro. Din total, datoria externa pe termen lung a insumat 67,427 miliarde euro la 31 martie 2019 (67,6%…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si presedintele Consiliului Judetean CJ Tulcea, Horia Teodorescu, au semnat, marti, contractul de finantare pentru modernizarea Portului Tulcea.Contractul are o valoare totala aproximativa de 40 de milioane de euro, suma care va fi finantata prin Programul Operational…

- "MADR informeaza ca beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala, care au incheiat contracte de finantare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si care au depus cererile de plata in luna aprilie 2019, vor primi in conturile bancare in data de 13 mai 2019 sumele aferente cheltuielilor…

- "Din 2017 si pana in prezent sunt peste 4,4 miliarde de euro platiti deja si rambursati de Comisia Europeana, iar aceasta inseamna o rata de absorbtie de peste 50% din intreg programul. Ne da sperante si continuand in acest ritm nu vom avea probleme de dezangajare. Pentru mine este extrem de important,…

- 'Incepand cu data de 1 aprilie 2019 se afla in derulare sesiunea de depunere a cererilor de finantare pentru submasura 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala, cu scopul de a incuraja fermierii sa ili asigure culturile…