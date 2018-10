AFI Brașov va găzdui al doilea CINEMAX din România Cinemax, cel mai mare operator de cinematografe din Slovacia deschide in Veranda Mall si in premiera in Romania primul sau cinematograf. Noul cinematograf va avea 12 ecrane, o suprafata de 2.700 mp si o capacitate de aproximativ 1.000 de locuri. In ceea ce priveste dotarile tehnice, noul cinematograf de la Veranda Mall va beneficia de un sistem DOLBY Atmos, proiectoare cu lasere si proiectoare 4k. Ce alte caracteristici va mai avea primul Cinemax din Romania si cand va fi inaugurat? Cinemax, cel mai mare lant de cinematografe multiplex din Slovacia, isi anunta, pe 1 octombrie 2018, intrarea pe… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

