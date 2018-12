"Exista un risc semnificativ ca talibanii sa revina la putere si sa permita instalarea gruparilor teroriste", a afirmat Stoltenberg in cadrul reuniunii ministrilor de externe ai NATO de la Bruxelles.



"Trebuie sa asiguram securitatea cetatenilor nostri evitand transformarea Afganistanului intr-o platforma pentru teroristii infranti in Irak si in Siria. Nu intra in discutie ca Statul islamic sa-si recreeze in Afganistan califatul pierdut in Irak si Siria", a subliniat secretarul general al NATO. Acesta a pledat pentru mentinerea unei prezente a Aliantei in Afganistan, desi a recunoscut…