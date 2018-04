Afganistan: Zeci de morţi după o lovitură aeriană împotriva talibanilor Un reprezentant al politiei locale din apropierea orasului Kunduz a afirmat ca atacul de la Dasht-i Archi a ucis 15 luptatori talibani si a ranit 10, in timp ce acestia pregateau o operatiune. El a precizat ca era prezent si un membru al consiliului de conducere al talibanilor din orasul pakistanez Quetta. Au existat si victime civile, despre care oficialul nu a dat detallii. Potrivit Agerpres, localnicii relateaza ca a fost lovita o moschee si ca si-au pierdut viata numerosi civili. Surse medicale din Kunduz declara ca in oras au fost adusi cinci morti si 40 de raniti. Talibanii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, intentioneaza sa achizitioneze o participatie la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect. Prin această preluare, operatorul irlandez își extinzânde prezenţa în…

- Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, relateaza dpa, AFP si Reuters. Merkel (63 de ani) a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin. Impotriva dnei Merkel au votat…

- 11 persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters, citat de bzi.ro. „Putem confirma ca un…

- In februarie, din 39 de atacuri confirmate asupra unor obiective de sanatate, ambulante si depozite, 28 au fost in enclava asediata de rebeli Ghouta de Est, 10 la Idlib si unul la Homs, a declarat vineri al Geneva purtatorul de cuvant al OMS Christian Lindmeier. El nu a putut spune daca cele mai…

- Surse ONU spun ca Moscova ar fi folosit arme similare celor folosite de regimul sirian pentru a masca implicarea in atacurile aeriene, relateaza The Guardian, citat de HotNews.ro. Surse ONU ar fi spus pentru The Guardian ca fortele aeriene ale ...

- Un atentat sinucigas a avut loc in Kabul, o explozie puternica putand fi auzita in apropierea zonei in care se afla sediile ambasadelor, scrie Reuters, citand un oficial al politiei, scrie news.ro.In apropiere au putut fi auzite sirene ale echipajelor de politie, dar deocamdata nu sunt informatii…

- In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au decis sa mentina…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a impus sanctiuni impotriva a doi indivizi si sapte organizatii din Africa si Asia suspectate de legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie mediafax.ro.

- "Un numar mare de militanti talibani au atacat un post de control militar; 18 militari au fost omorati, iar doi au fost raniti", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Apararii.Miscarea talibanilor afgani a revendicat atacul, precizand ca doi combatanti islamisti au murit…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a condamnat joi uciderea civililor in Siria referindu-se la un 'masacru' si a afirmat ca Berlinul va discuta cu Rusia in cadrul eforturilor de a se pune capat violentelor, relateaza Reuters si AFP. 'Ceea ce vedem in prezent, evenimentele teribile…

- Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, zis Spin Ghul, agent Al Qaida, a fost condamnat vineri de o instanta din districtul newyorkez Brooklin la inchisoare pe viata pentru doua crime si tentativa de a amplasa o bomba la ambasada americana din Nigeria, informeaza Reuters. Juriul il declarase vinovat pe…

- Rod Rosenstein, adjunct al procurorului general al SUA, citat de DPA, a precizat ca "nu exista nicio afirmatie in acest act de acuzare ca vreun american a participat cu buna stiinta la aceasta activitate ilegala" si "nicio afirmatie (...) ca faptele incriminate au influentat rezultatul alegerilor…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat ca va fi foarte surprinsa daca SUA nu vor introduce noi sancțiuni impotriva Rusiei in conformitate cu legea, care a intrat in vigoare la sfarșitul lunii ianuarie, transmite Reuters. „Dupa cum știți, nu facem previziuni…

- Militarul veteran Ionuț Butoi, campion la tir la Jocurile Paralimpice de la Toronto, țintuit in scaun cu rotile dupa ce a fost grav ranit in Afganistan, in anul 2008, va urca in ringul de box, alaturi de un fost campion național, Nicolae Stan. La randul sau, Stan, a ajuns in scaun cu rotile dupa ce…

- Ministrul apararii american, James Mattis, a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters. Relatiile dintre SUA si Turcia, aliati in cadrul NATO, au devenit tensionate din…

- Fostul candidat republican la presedintie Mitt Romney va candida la un mandat de senator in Utah si intentioneaza sa isi lanseze candidatura online joi, potrivit unei surse la curent cu planurile acestuia, scrie Reuters.Romney urmeaza sa se angajeze ”sa aduca valorile (statului) Utah la Washington,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria", ca raspuns la un atac neprovocat asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters.

- Forte aeriene americane si-au extins atacurile impotriva talibanilor in Afganistan cu o serie de lovituri de precizie in partea de nord-est a tarii, a anuntat marti armata SUA, relateaza dpa. Fortele americane au lovit o baza de antrenament a talibanilor in nord-estul Afganistanului si…

- O curte de apel din Ucraina a respins luni o cerere a liderului opozitiei Mihail Saakasvili de protectie impotriva posibilei sale extradari, a anuntat agentia de presa Interfax Ucraina citandu-l pe avocatul lui Saakasvili, transmite Reuters. Fostul presedinte al Georgiei a intrat in Ucraina in septembrie,…

- Un avocat in varsta de 85 de ani din Venezuela, fost militant impotriva dictaturii militare din anii 50, a fost arestat vineri de ofiteri de informatii, au anuntat apropiatii acestuia, transmite Reuters. Enrique Aristeguieta, ultimul supravietuitor al unui grup clandestin care a luptat impotriva…

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Amenintarea talibana este ''semnificativ mai ridicata'' in Afganistan dupa plecarea trupelor combatante straine in 2014, afectand in prezent 70% din teritoriul tarii, transmite dpa, citand o investigatie publicata miercuri de BBC. In raport, realizat la sfarsitul lui 2017,…

- Armata americana a anuntat marti ca decizia de clasificare a unor date despre razboiul din Afganistan a fost o 'eroare umana in stabilirea categoriilor', dupa ce SIGAR - organismul public responsabil cu controlul actiunii americane in Afganistan - a dezvaluit ca Pentagonul i-a interzis sa publice,…

- Armata americana a anuntat marti ca decizia de clasificare a unor date despre razboiul din Afganistan a fost o 'eroare umana in stabilirea categoriilor', dupa ce SIGAR - organismul public responsabil cu controlul actiunii americane in Afganistan - a dezvaluit ca Pentagonul i-a interzis sa…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, transmite Reuters. În 2017, exporturile de gaze ale…

- Statele Unite sunt sigure ca reteaua Haqqani, aliata cu talibanii din Afganistan, se afla in spatele atentatului de sambata, de la Kabul, soldat cu peste 100 de morti si peste 230 de raniti, informeza Reuters. Atat capitanul american Tom Gresback, purtator de cuvant al misiunii NATO Resolute…

- Papa Francisc a cerut luni tarilor europene sa depuna mai multe eforturi in lupta impotriva antisemitismului, afirmand ca indiferenta fata de aceasta problema este precum un virus care ar putea permite raspandirea ideilor de ura rasiala, relateaza Reuters. Papa Francisc lansat acest apel…

- Soldat cu peste 103 morți și 235 de raniți, atentatul cu ambulanța-capcana, comis sambata, in centrul aglomerat al orașului Kabul, este cel de-al treilea atac sangeros comis de talibani...

- Aseara, primul detasament din Batalionul Protectia Fortei Vulturii Carpatilor, a plecat spre baza aeriana din Kandahar din Afganistan.Militarii vor participa timp de o jumatate de an la misiunea Resolute Support de instruire, consiliere si asistenta a fortelor de securitate afgane. La inceputul lunii…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un apel sambata la o "actiune decisiva" impotriva talibanilor, care au revendicat un atentat cu o ambulanta-capcana facand cel putin 95 de morti si 158 de raniti in capitala Afganistanului, Kabul, relateaza AFP. "Condamn atentatul ticalos cu…

- O explozie puternica a avut loc, sambata intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocand mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Bilantul atacului de la Kabul a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, potrivit BBC, acesta…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Autoritatile americane au interzis transportul de marfa de pe aeroportul international din Cairo spre SUA, cu exceptia valizelor pasagerilor, relateaza Reuters. Surse din cadrul conducerii aeroportului au declarat ca SUA si-au justificat decizia prin lipsa de incredere in masurile de securitate de…

- Cererile de azil in Elvetia au ajuns in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii opt ani, reprezentand o reducere de o treime fata de anul precedent, in timp ce sosirile din Afganistan, Siria si Irak s-au imputinat, au anuntat luni autoritatile publice de migratie, relateaza Reuters. …

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- Compania Twitter, care in prezent analizeaza implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, a transmis vineri ca isi va notifica unii dintre utilizatori daca au fost expusi la materiale generate de un presupus serviciu rus de propaganda, relateaza Reuters. Compania a precizat ca va…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters.

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza Reuters, care citeaza BBC si The Daily Telegraph.…

- Guvernul sirian a avertizat joi Turcia impotriva lansarii unei operatiuni militare in regiunea Afrin (nord-vest) si a afirmat ca fortele aeriene siriene sunt pregatite sa se apere impotriva unui astfel de atac, relateaza Reuters. 'Avertizam conducerea turca ca daca initiaza operatiuni…

- In decembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, le-a spus diplomaților indieni ca Moscova susține un angajament diplomatic cu talibanii. Explicația lui Lavrov este ca nu se poate ajunge la un acord de pace in Afganistan fara participarea talibanilor - iar dialogul cu talibanii ar reduce riscul…

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa marti si miercuri, la Bruxelles, la Conferinta Comitetului Militar NATO, în formatul sefilor apararii. "În cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum: provocarile mediului…

- Mai multe sindicate din Grecia au declansat, luni, greva in semn de protest fata de masurile de austeritate impuse de catre guvern, iar transportul public este grav afectat in capitala Atena, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderii PSD se vor intalni in Comitetul Executiv al partidului. In ședința se intra cu un plan destul de clar: Dragnea va cere demisia lui Tudose, insa acesta se ține tare pe poziție. Surse din PSD ne-au precizat ca este foarte posibil sa se ajunga la o moțiune de cenzura impotriva lui Mihai Tudose…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters. Citand surse din apropierea acestui…

- Administratia Trump este aproape de finalizarea unei noi strategii prin care atasatii militari si diplomatii americani vor fi indemnati sa se implice mai mult in atragerea de comenzi din strainatate pentru industria americana de armament, potrivit unor oficiali americani citati de Reuters. …

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…