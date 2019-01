Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doi turisti vietnamezi au murit, iar alti 12 oameni au fost raniti in urma unei explozii ce a vizat un autocar... The post BREAKING NEWS: Explozie la bordul unui autocar turistic, langa piramidele din Egipt: Cel putin doi oameni au fost ucisi, iar alti 12 au fost raniti appeared first on Renasterea…

- Cel puțin 27 de persoane au murit și alte 50 au fost ranite dupa ce un atacator s-a aruncat in aer intr-o moschee dintr-o baza militara din estul Afganistanului, au transmis vineri oficialii locali, citați de Reuters.Momentan, nicio grupare terorista nu a revendicat atacul, scrie mediafax.ro.…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte 60 ranite, in urma unei explozii provocate in apropierea unui salon de nunti din capitala afgana Kabul, a informat marti Ministerul de Sanatate. "Explozia s-a produs la sala de nunti Uranus, unde se reunisera ulema pentru a celebra in aceasta…

- Cel putin sapte membri ai fortelor de mentinere a pacii au fost ucisi in Republica Democratica Congo in ciocniri violente cu militiile insurgente din regiunea Kivu de Nord, grav afectata de o noua epidemie de Ebola, au declarat joi reprezentanti ONU si surse diplomatice, relateaza Reuters.

- Cel putin 15 militari si 20 de politisti afgani au fost ucisi intr-un atac comis joi din interior in provincia Farah din vestul Afganistanului, au anuntat oficiali afgani citati de dpa, informeaza Agerpres.Atacul a avut loc in interiorul bazei comune ce gazduieste atat batalioane ale armatei,…

- Cel putin cinci persoane, printre care doi politisti, au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana produs in provincia afgana centrala Wardak si revendicat de talibani, transmit AFP si Reuters, citand surse oficiale. Explozia a survenit in timp ce un autobuz care transporta…

- PUTEREA a semnalat, recent, ca ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Deneș, a schimbat patru dintre cei sapte membri ai Consiliului de Administratie de la Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA....

- Cel putin 60 de membri ai grupului islamist Al-Shabaab, afiliat retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unor raiduri aeriene efectuate de Statele Unite in Somalia, anunta armata americana, citata de site-ul agentiei Associated Press. Avioane militare americane au atacat la sfarsitul…