- Guvernul de la Kabul trebuie sa fie inclus in discutiile dintre Statele Unite si talibani daca se doreste ca eforturile in vederea unui acord de pace sa reuseasca, a afirmat marti generalul american Joseph Votel, citat de AFP. Statele Unite, care discuta cu talibanii, repeta constant ca…

- Mullahul Abdul Ghani Baradar, cofondator al miscarii talibanilor, a fost numit sef al biroului politic al talibanilor la Doha, unde au loc de luni convorbiri cu reprezentanti americani avand ca scop sa puna capat celor 17 ani de conflict in Afganistan, informeaza vineri France Presse preluata de…

- Administratia americana a confirmat marti discutii in curs in Qatar intre emisarul sau pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, si reprezentanti ai talibanilor, relateaza AFP. Talibanii afgani au anuntat luni ca s-au intalnit cu reprezentanti americani in aceasta tara de la Golful Persic, unde dispun de…

- Talibanii au avertizat joi Statele Unite in legatura cu o infrangere comparabila cu cea suferita de sovietici in anii ’80 daca nu parasesc Afganistanul, relateaza AFP, potrivit „Le Figaro“, care noteaza ca acest avertisment vine intr-un moment in care Washingtonul prevede o reducere puternica a prezentei…

- Iranul a purtat discutii cu talibanii afgani, a anuntat miercuri un oficial iranian de rang inalt in domeniul securitatii, la cateva zile dupa ce Washingtonul a anuntat o viitoare retragere a trupelor americane din Afganistan, relateaza AFP preluata de news.ro”Guvernul afgan a fost tinut la…

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a incercat, din nou, sa-l asigure pe vicepresedintele american Mike Pence ca Rusia nu avut niciun amestec in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, in timpul unor discutii intre cei doi saptamana trecuta, cu ocazia summitului Asociatiei Natiunilor din Asia…