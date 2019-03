Vicepresedintele afgan Abdul Rashid Dostum a scapat nevatamat sambata dupa un atac in care unul din bodyguarzii sai a fost ucis, iar alti doi raniti, transmite Reuters. A fost al doilea atentat la viata sa, dupa ce a revenit in tara anul trecut.



Atacatorii au organizat o ambuscada pe traseul convoiului lui Dostum, pe drumul de la Mazar-i-Sharif catre provincia Jawzan din nordul Afganistanului, a anuntat un purtator de cuvant al partidului vicepresedintelui.



Generalul Dostum aflase despre planurile de atac, dar a decis sa se deplaseze si in aceste conditii, a adaugat aceeasi…