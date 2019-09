Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, a revenit joi la Doha, in Qatar, pentru a relua negocierile cu talibanii in vederea unui acord care sa permita o retragere militara a Statelor Unite din Afganistan, transmite AFP, citand un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, potrivit…

- O explozie puternica s-a produs, joi dimineața, in centrul Kabulului, intr-o zona in care se afla Ambasada SUA, sediul misiunii NATO și alte ambasade. Acesta este cel mai recent atac comis de talibani in ultimele zile, in contextul negocierilor de pace purtate de SUA și talibani pentru a pune capat…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani l-a primit luni pe emisarul american Zalmay Khalilzad (foto), care i-a prezentat proiectul acordului de pace negociat de mai multe luni cu talibanii si care prevede retragerea trupelor americane din cinci baze militare in urmatoarele 135 de zile, transmite AFP, citata…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca negocierile dintre reprezentanți ai Statelor Unite și ai talibanilor din Afganistan decurg bine, insa inca nu s-a ajuns la un acord pentru incetarea razboiului din Afganistan, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Președintele american…

- Statele Unite si talibanii afgani au reluat joi negocierile in Qatar in vederea ajungerii la un acord care sa permita retragerea soldatilor americani din Afganistan dupa 18 ani de conflict, informeaza AFP citand o sursa americana sub protectia anonimatului. Aceasta a 9-a runda de discutii intre insurgenti…

- Presedintele american Donald Trump s-a felicitat din nou duminica pentru discutiile in curs de desfasurare privind pacea in Afganistan, asigurand ca atat negocierile cu guvernul afgan cat si cele cu talibanii sunt pozitive, informeaza AFP. "Avem discutii foarte bune cu talibanii. Avem discutii foarte…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a indemnat joi Pakistanul sa-si foloseasca influenta pentru a asigura desfasurarea de negocieri directe intre administratia sa si insurgentii talibani, in contextul accelerarii eforturilor internationale de cautare a unui acord politic la conflictul din Afganistan,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, s-a aflat marti intr-o vizita neanuntata la Kabul, prilej care s-a intalnit cu presedintele Ashraf Ghani pentru a discuta despre negocierile de pace care au loc cu talibanii si despre situatia de securitate