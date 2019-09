Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au avertizat, duminica Statele Unite ca decizia de anulare a negocierilor de pace va duce la pierderi omenești uriașe in randul americanilor. „Americanii vor suferi mai mult decat oricine de pe urma anularii negocierilor”, a declarat Zabihullah Mujahid, purtator de cuvant al gruparii radicale…

- Emisarul american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, a revenit joi la Doha, in Qatar, pentru a relua negocierile cu talibanii in vederea unui acord care sa permita o retragere militara a Statelor Unite din Afganistan, transmite AFP, citand un purtator de cuvant al Departamentului de Stat. Duminica,…

- Un militar roman ar fi murit, joi, intr-un atac din Kabul (Afghanistan), spun surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO. O mașina incarcata cu explozibil a fost detonata joi in estul capitalei afgane Kabul, in apropierea zonei in care se afla misiunile diplomatice straine, printre care ambasada Statelor…

- Un român a fost ucis, iar altul ranit în atacul petrecut în noaptea de 2 spre 3 septembrie, la Kabul. Ministrul român de Externe a afirmat ca atacul a vizat Ambasada României, în timp ce un comunicat MAE arata ca atacul viza "cetațeni straini". Ministerul…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc in Kabul, Afganistan, anunța marți Ministerul Afacerilor Externe (MAE). https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/un-angajat-al-ambsadei-romaniei-la-kabul-a-murit-iar-altul-e-ranit-grav-dupa-atacul-terorist-1182495

- In momentul de fata, efectivele SUA desfasurate in Afganistan sunt intre 13.000 si 14.000."Da, trebuie sa mentinem o prezenta", a spus Trump. "Vom reduce substantial aceasta prezenta si vom avea intotdeauna o prezenta. Vom avea informatii de nivel inalt", a insistat el. De la nivelul de…

- Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat in convorbiri pentru incheierea conflictului de lunga durata.Doua eleve se afla printre ranitii in atac, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi.…

