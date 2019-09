"Usile sunt deschise pentru negocieri", a aratat negociatorul sef al talibanilor, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, intr-un interviu acordat BBC. "Speram ca cealalta parte isi va reanaliza decizia privind negocierile", a adaugat el.



Pe 7 septembrie, spre surpriza generala, scrie AFP, Donald Trump a pus capat discutiilor angajate de un an cu talibanii, care pareau a fi in pragul unui acord istoric dupa 18 ani de conflict in Afganistan.



Presedintele Statelor Unite si-a motivat aceasta schimbare de atitudine prin moartea unui soldat american si a altor 11 persoane intr-un atentat…