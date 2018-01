Stiri pe aceeasi tema

- Atacul de la hotelul de lux Intercontinental din Kabul "s-a incheiat", a anuntat duminica dimineata purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan Najib Danish, anuntul intervenind la peste 12 ore de la declansarea acestuia, relateaza AFP.

- In decembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, le-a spus diplomaților indieni ca Moscova susține un angajament diplomatic cu talibanii. Explicația lui Lavrov este ca nu se poate ajunge la un acord de pace in Afganistan fara participarea talibanilor - iar dialogul cu talibanii ar reduce riscul…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP.

- Atentat la un centru cultural siit din Kabul, unde au murit cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite. UPDATE 16:00: Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic,…

- Sase persoane au fost ucise intr un atac sinucigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, relateaza Digi 24. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic.Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu se in timp ce angajati agentiei se indreptau…

- Vicepresedintele american Mike Pence a efectuat o vizita-surpriza in Afganistan, joi, in cursul careia s-a intalnit cu presedintele Ashraf Ghani, relateaza AFP, conform news.ro.Pence - reprezentantul de cel mai inalt rang din administratia Trump care viziteaza tara pana in prezent - a sosit…

- Un grup de barbati inarmati a ocupat o cladire in constructie din Kabul si a intrat intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona foarta populata din capitala afgana. transmite Reuters.

- Ministerul Apararii din Statele Unite a salutat succesele obținute de forțele afgane pe câmpul de lupta și a cerut insurgenților talibani sa aleaga „pacea și legitimitatea politica”, negociind o soluție de împacare cu guvernul de la Kabul. Aprecierile se regasesc…

- Doi migranti din Afganistan au fost depistati de politistii locali din Timisoara in Targul de Craciun din Piata Victoria, ambii fiind legitimati si predati Centrului Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil din Timisoara. ''Politistii locali aflati in patrulare in Piata Victoriei…

- Dar in aceasta perioada sunt mai solicitați ca niciodata, deși nu exista o amenințare specifica. 1.000 de militari sunt in prezent pe strazile Bruxellesului. Patruleaza intre 12 și 16 ore pe zi, indiferent de vreme. Aceasta patrula e formata din 4 militari, membri ai unei companii de…

- Plutonierului Ionut Butoi, de 39 de ani, unul dintre militarii romani grav raniti in Afganistan care ne-au adus gloria in acest an la Jocurile Invictus din Toronto anunta ca se retrage din echipa, spunand ca s-a saturat sa fie "bataia de joc a domnului colonel Anghelescu". In anul 2008, Ionut a fost…

- In apropierea Zilei Nationale a Romaniei, doua licee din Focsani, Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret” si Colegiul National “Al.I.Cuza”, Focsani au gandit un proiect care sa-i includa pe militarii focsaneni din cadrul Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei in teatrul de operatii din Afganistan.

- Angajati ai Uniunii Europene la Kabul, a caror nationalitate nu a fost precizata, sunt acuzati ca au vandut alcool in Afganistan, tara unde acest lucru este interzis, a recunoscut duminica blocul comunitar, scrie AGREPRES, citand AFP. Citeste si: Prima REACTIE din PSD dupa acuzatiile lui…

- Productia de opiu in Afganistan a inregistrat in 2017 o crestere de 87% fata de anul trecut, ajungand la o cantitate estimata de 9.000 de tone, o cifra record datorata majorarii cu 63% a suprafetelor cultivate, in urma preluarii controlului de catre talibani asupra unor insemnate teritorii, indica…

- Pe langa aceste raiduri sangeroase, care au avut loc luni seara in provincia Kandahar (sud) și Farah (vest), un atentator sinucigaș și-a propulsat vehiculul intr-un convoi militar american, ranind patru soldați.Talibanii au revendicat toate aceste atacuri in comunicate difuzate pe rețelele…

- Cel puțin 31 de polițiști și militari afgani au fost uciși luni intr-o serie de atacuri ale talibanilor asupra unor puncte de control, conform unui bilanț al pierderilor prezentat marți de oficiali afgani, potrivit AFP. Conform dpa, bilanțul s-ar ridica la 37 de morți in randurile forțelor de securitate.…

- Militarii romani vor fi prezenți in Afganistan și in anul 2018, respectand toate responsabilitațile asumate la nivel aliat, a declarat ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, la Bruxelles, in a doua zi a Reuniunii miniștrilor Apararii din statele membre NATO. "În ceea ce privește…

- Organizația jihadista Statul Islamic a revendicat atacul comis marți impotriva sediului postului de televiziune Shamshad TV din Kabul de catre un comando de barbați inarmați deghizați in polițiști, care au ucis cel puțin doua persoane, relateaza AFP și Reuters. Atacul, purtat cu puști…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita, judetul Timis, au observat, cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, un grup format din 16 persoane, care se deplasa, in timpul noptii de marti spre miercuri, dinspre frontiera cu Serbia spre Romania. „Politistii…

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise în flacari, iar 27 ranite, miercuri seara, în explozia unui camion-cisterna care transporta combustibili în orașul Charikar, la nord-vest de capitala afgana Kabul.

- Zabihullah Mujahid, purtatorul de cuvant al talibanilor, a declarat ca ostaticul sufera de o boala de inima "periculoasa" si probleme renale."Boala lui s-a agravat, picioarele lui s-au umflat si uneori lesina, iar conditia lui se inrautateste zilnic", a declarat oficialul taliban."Am…

- Un membru al misiunii militare americane din Afganistan a murit, iar alti sase au fost raniti, dupa ce elicopterul în care se aflau s-a prabusit în provincia Logar din Afganistan, a anuntat, sâmbata, misiunea NATO din Afganistan, relateaza CNN citata de Mediafax. Accidentul…

- Polițiștii locali din Timișoara au depistat mai mulți migranți in Complexul Studențesc din Timișoara. Oamenii legii au revenit și in tabara improvizata de pe Calea Aradului unde din nou au identificat refugiați dormind in corturi. Polițiștii locali ai municipiului Timișoara au identificat un grup de…

- O fotografie cu secretarul de stat american Rex Tillerson in Afganistan pare sa fi fost modificata pentru a sugera ca el s-a aflat la Kabul, și nu la o baza aeriana americana aflata la mai mulți kilometri distanța, relateaza bbc.com. Imaginile il arata la o intilnire cu președintele afgan Ashraf Ghani…

- CIA isi extinde operatiunile sub acoperire din Afganistan, trimitand echipe mici de ofiteri si contractori cu mare experienta, pentru a-i urmari si a-i anihila pe militantii talibani din tara. Luni, seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, a propus cooptarea talibanilor la guvernare in Afganistan,…

- Aproximativ 150 de persoane au protestat marți la aeroportul Leipzig-Halle impotriva deportarii planificate a unui numar necunoscut de afgani, informeaza dpa. Protestatari din Germania și refugiați din Afganistan s-au numarat printre cei care purtau pancarte cu inscripția…

- Secretarul de Stat american, Rex Tillerson, a efectuat, luni, o vizita neanuntata la Kabul, unde a discutat cu presedintele afgan, Ashraf Ghani, despre noua strategie a Statelor Unite in Afganistan. "Presedintele Ashraf Ghani, premierul Abdullah Abdullah si secretarul de Stat Rex Tillerson…