Afganistan: Talibanii promit blocarea alegerilor parlamentare

Militantii talibani au calificat luni apropiatele alegeri parlamentare din Afganistan drept "o conspiratie americana care sa justifice in continuare ocupatia straina" si au promis sa faca tot ce le sta in putere pentru blocarea scrutinului, relateaza dpa. Talibanii au declarat ca vor viza pe oricine incearca sa ajute la reusita procesului, in special fortele de securitate afgane. Anterior, Comisia Electorala Independenta (CEI) a anuntat ca cel putin 54.000 de militari afgani vor fi desfasurati pentru a asigura securitatea a 5.100 de sectii de votare in intreaga tara in ziua alegerilor, 20 octombrie.…