Talibanii au avertizat marti Statele Unite ca 'vor regreta in curand' daca vor abandona discutiile privind retragerea trupelor lor din Afganistan, asa cum a decis presedintele Donald Trump, transmite AFP.



'Aveam doua cai de a pune capat ocupatiei in Afganistan, cea a jihadului si luptelor, si cea a discutiilor si negocierilor. Daca Trump vrea sa stopeze discutiile, o vom lua pe prima cale si ei o vor regreta in curand', a declarat un purtator de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid.



Presedintele american a declarat luni ca, in ce-l priveste, negocierile…