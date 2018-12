Comandantul fortelor americane stationate in Afganistan nu a primit ordin de retragere a trupelor din tara, a anuntat luni NATO, la patru zile dupa anuntul potrivit caruia presedintele SUA Donald Trump intentioneaza sa retraga circa 7.000 din cei 14.000 de militari americani prezenti in Afganistan, relateaza AFP.



"Nu am primit ordin, deci nimic nu s-a schimbat", a declarat generalul Scott Miller in timpul unei intrevederi duminica cu guvernatorul provinciei Nangarhar (est), citat de canalul afgan Tolo News, declaratii confirmate luni de misiunea NATO Resolute Support. Generalul Miller…