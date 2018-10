Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit si altele au fost ranite in urma unui schimb de focuri, joi, in interiorul palatului guvernatorului provinciei Kandahar (sudul Afganistanului), unde avea loc o reuniune pe probleme de securitate la care participa si comandantul fortelor NATO in Afganistan, generalul Austin…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, vor participa joi, 20 septembrie, incepand cu ora 09.00, la ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 30 Protecția Forței “Vulturii Carpaților”, eveniment care va avea loc la sediul batalionului,…

- Noul comandant al fortelor NATO si ale SUA din Afganistan, generalul Scott Miller, si-a inceput duminica misiunea, dupa o ceremonie de schimbare de comanda la Kabul, relateaza dpa. Miller, care face...

- Liderul filialei organizatiei teroriste Stat Islamic din Afganistan, Abu Saad Erhabi, a fost ucis in urma unui atac coordonat sambata noaptea de fortele afgane asupra unui sediu din provincia Nangarhar, au anuntat duminica autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comandantul organizatiei Stat Islamic din Afganistan, Abu Saad Erhabi, a fost ucis împreuna cu alti 10 membri ai gruparii, sâmbata noapte, în timpul unui atac asupra ascunzatorilor lor din regiunea Nangarhar, relateaza News.ro. Anuntul a fost facut duminica de autoritatile…

- Comandantul organizatiei Stat Islamic din Afganistan, Abu Saad Erhabi, a fost ucis impreuna cu alti 10 membri ai gruparii, sambata noapte, in timpul unui atac asupra ascunzatorilor lor din regiunea Nangarhar, scrie news.ro.Anuntul a fost facut duminica de autoritatile afgane. Operatiunea intreprinsa…

- 'Aproximativ 100 de membri ai fortelor de securitate si-au pierdut viata, precum si intre 20 si 30 de civili', a afirmat ministrul intr-o conferinta de presa la Kabul. In randul talibanilor, '194 de combatanti inamici, intre care 12 comandanti principali, au fost ucisi si 147 au fost raniti',…

- Fortele egiptene de securitate au ucis 13 militanti suspecti intr-un schimb de focuri in Al-Arish, capitala provinciei Sinaiul de Nord, informeaza Reuters, care preia agentia de stiri MENA. Guvernul de la Cairo a lansat in luna februarie o operatiune impotriva militantilor gruparii Stat…