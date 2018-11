Cel putin trei persoane au fost ucise luni si alte opt ranite in capitala afgana Kabul intr-o explozie produsa in apropiere de un protest la care participau sute de oameni, informeaza AFP si Efe. Potrivit Ministerului de Interne, explozia a avut loc in apropierea unui liceu din centrul orasului. Un politist a mentionat pentru France Presse ca a vazut 15 victime la sol, dar nu a putut preciza deocamdata daca "a fost vorba de un atentat sinucigas sau de o bomba". Sute de oameni s-au strans luni la Kabul pentru a cere trimiterea de intariri intr-un district din provincia Ghazni, unde talibanii si-au…