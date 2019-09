Afganistan: Procesul de votare în alegerile prezidenţiale s-a încheiat Sectiile de vot pentru alegerile prezidentiale din Afganistan s-au inchis sambata in contextul unor acuzatii de frauda si al unei participari slabe, ceea ce creeaza temeri privind un rezultat incert care ar putea impinge aceasta tara si mai mult in haos, transmit Reuters si Xinhua.



Rezultatele preliminare sunt asteptate nu mai curand de 17 octombrie, iar cele finale la 7 noiembrie, iar daca niciunul dintre candidati nu obtine 51% din voturi, va avea loc un al doilea tur intre candidatii iesiti pe primele locuri.



Militanti talibani au atacat mai multe sectii de vot cu scopul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de vot pentru alegerile prezidentiale din Afganistan s-au inchis sambata in contextul unor acuzatii de frauda si al unei participari slabe, ceea ce creeaza temeri privind un rezultat incert care ar putea impinge aceasta tara si mai mult in haos, transmit Reuters si Xinhua potrivit Agerpres.…

- Mai multe explozii au avut loc sambata in orasele Kabul, Ghazni, Jalalabad si Kandahar, la o ora dupa deschiderea sectiilor de votare in Afganistan, unde alegatorii trebuie sa-si aleaga viitorul presedinte, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. La Kandahar, in sudul tarii, trei persoane au fost…

- Explozii au avut loc sambata in orasele Kabul, Ghazni, Jalalabad si Kandahar, la o ora dupa deschiderea sectiilor de votare in Afganistan, unde alegatorii isi aleg viitorul presedinte, relateaza Reuters.

- Cei doi posibili rivali in alegerile prezidentiale din SUA din 2020, Joe Biden si Donald Trump, s-au atacat din nou sambata in legatura cu un caz controversat dezvaluit de un misterios avertizor de integritate asupra relatiilor lor cu Ucraina, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Alegerile prezidentiale din Algeria vor avea loc pe 12 decembrie, a anuntat duminica seara presedintele interimar Abdelkader Bensalah, intr-un discurs adresat natiunii, transmis de postul public de televiziune, informeaza AFP si Reuters preluate de agerpres. Data anuntata coincide cu termenul solicitat…

- Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc acuza Partidul Social Democrat (PSD) ca saboteaza intenționat alegerile prezidențiale de anul acesta, folosindu-se de Comisia parlamentara de ancheta a alegerilor din mai pentru a intarzia pregatirea instituțiilor implicate in procesul electoral: “PSD prejudiciaza grav…

- “La MAE nu au existat sesizari cu privire la existenta votului multiplu. Ne-au fost sesizate insa mai multe incidente. Au fost raportate de misiunile noastre diplomatice incidentele care se refereau fie la grupurile de agitatori, care au facut propaganda electorala in sectiile de votare, interzisa prin…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni seara ca USR si PLUS au incheiat o noua runda de negocieri cu privire la candidatul pentru alegerile prezidentiale, iar pentru stabilirea acestuia vor conta mai putin rezultatele sondajelor de opinie, discutandu-se mai mult pe strategia politica.…