Afganistan: Preşedintele Ashraf Ghani va candida pentru un nou mandat Presedintele afgan Ashraf Ghani va candida pentru un nou mandat la alegerile prevazuta pentru aprilie 2019, au anuntat sambata serviciile sale, potrivit AFP.



Ghani, care a fost ales in 2014 in cadrul unui scrutin controversat, ar urma sa se prezinte drept candidat pentru a putea pune capat razboiului care ravaseste tara de 17 ani, profitand de actualele incercari de negocieri de pace care implica SUA si pe talibani.



"Pot confirma ca presedintele Ghani va incerca sa fie reales anul viitor", a declarat purtatorul sau de cuvant, Shah Hussain Murtazawi, pentru AFP.



Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro

