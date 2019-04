Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei informari de ultima ora, patru militari romani aparținand Batalionului 300 Infanterie Protecția Forței, dislocat in Afganistan, au fost raniți, astazi, in urma unui atac cu dispozitiv exploziv improvizat, in provincia Kandahar. Identitatea militarilor raniți nu a fost inca dezvaluita,…

- Patru militari romani au fost raniti in misiune, sambata, in Afganistan, dupa ce o coloana de vehicule blindate fost atacata cu un dispozitiv exploziv improvizat, informeaza MApN. Cei patru militari raniti sunt constienti, iar starea lor de sanatate este stabila.

- Patru militari romani au fost raniti sambata, 13 aprilie, in jurul orei 10 ora Romaniei , cand o coloana de vehicule blindate MRAP Mine Resistant Ambush Protected ndash; vehicule rezistente la exploziile minelor si protejate impotriva ambuscadelor operate de militarii Batalionului 300 Protectia Fortei…

- Shoulder by Shoulder- misiune in comun cu partenerii americani a militarilor din cadrul Batalionului de Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor" in vederea intalnirii cu liderii locali in zona de responsabilitate.

- In aceste zile (10-18 ianuarie 2019), la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica” din Cincu, militarii Batalionului 300 Protectia Fortei „Sfantul Andrei” Galati se pregatesc pentru a pleca in teatrul de operatii Afganistan. Pe parcursul acestei ultime perioade de pregatire, militarii…

