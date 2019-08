Afganistan: Ofensivă a talibanilor la Kunduz Talibanii au atacat vineri noapte orasul Kunduz din nordul Afanistanului, informeaza Reuters. Sambata, in oras aveau loc lupte dupa ofensiva lansata de islamisti din mai multe directii. Fortele armate afgane au fost obligate sa riposteze si sa aduca intariri pentru a-i impiedica pe talibani sa obtina controlul asupra unor parti din localitate.



Alimentarea cu energie electrica si majoritatea serviciilor de telefonie au fost intrerupte, iar locuitorii s-au refugiat in case. "Orasul este complet gol, magazinele sunt inchise, oamenii nu circula si se aud arme grele in mai multe locuri",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

