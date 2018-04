Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, doua dintre ele ramanand incarcerate, in urma unui accident care a avut loc, vineri, intre doua autovehicule, pe Centura ocolitoare a municipiului Lugoj."Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis a fost solicitat sa intervina la un accident rutier…

- Patruzeci si unul de copii au murit in incendiul care s-a soldat cu 64 de morti duminica, intr-un centru comercial din Kemerovo, in Siberia, a anuntat marti o sursa din cadrul serviciilor de urgenta, citata de agentia de presa publica RIA Novosti, relateaza AFP. ”Pe lista mortilor sunt numele de familie…

- Un grav accident rutier a fost comis de un politician in vestul țarii! Teribilul eveniment s-a intamplat la... The post Accident teribil, cu patru victime, provocat de un politician din vestul țarii (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Zapada abundenta din ultimele 12 ore a facut ca astazi, 23 martie, in judetul Valcea sute de consumatori sa ramana fara curent electric, scoala dintr-o localitate sa fie inchisa si sa se inregistreze o serie de alunecari de teren. A fost instituit Cod galben de ninsori in tot judetul, pana la ora 15.00.

- Poleiul asezat pe carosabil a facut victime in judetul Buzau. Doua accidente grave au avut loc la distanta de catev minute. Primul accident s-a petrecut pe drumul care merge catre Braila. Soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Din fericire, in acest caz nu au existat victime.…

- Directorul unei scoli profesionale din Chisinau a fost retinut de CNA si procurorii anticoruptie intr-un dosar de abuz de serviciu. Seful institutiei este banuit ca, timp de mai bine de un an, i-ar fi deposedat pe unii angajati de-ai sai de cardurile salariale si, respectiv, de bani.

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au fost sesizati cu privire la producerea unui accident de circulatie in Cartierul Filesti, la data de 12 martie a.c. , in jurul orei 14:15. Un tanar de 26 ani din Galati a condus un autovehicul, care tracta o semiremorca, pe Soseaua Smardan si ajungand in…

- In urma cu putin timp a avut loc un accident rutier La Bustuchin. Un autoturism s a rasturnat in afara parții carosabile, rezultand doua victime, soferul de 43 ani și un minor 14 ani care au fost raniți ușor. Acestia sunt din Tg. din Carbunești. Articolul ACUM! Masina RASTURNATA la Bustuchin! DOUA VICTIME!…

- Cadrele didactice din 55 de scoli din Dambovita au decis sa boicoteze simularea Evaluarii Nationale. Decizia a fost luata prin referendum intern al Sindicatului Liber Invatamant Dambovita. Profesorii au decis sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala nemultumiti de faptul ca in unele cazuri…

- Cresterea preturilor la apartamentele vechi incepe sa incetineasca, pe fondul majorarii accentuate a ofertei de locuinte noi, se arata intr-un comunicat remis al Salonului Imobiliar Bucuresti, care a avut loc intre 2 si 4 martie. Potrivit organizatorilor, 9.700 de persoane au trecut pragul Salonului…

- Ieri, 4 martie, in jurul orei 15:17, Dispeceratul Integrat ISU- SAJ Bistrița-Nasaud a fost informat despre producerea unui accident rutier pe DN 17, la ieșirea din cartier Unirea, municipiul Bistrița. La locul indicat, au fost direcționate de urgența modulul SMURD (compus din doua echipaje de descarcerare,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au ales sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada…

- Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, politistii din Somcuta Mare au fost sesizati prin SNUAU 112 ca pe raza localitatii Satulung s-a produs un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane iar soferul a parasit locul faptei. La fata locului politistii au identificat victima,…

- Inchiderea circulației pe anumite porțiuni de drum din județ atrage dupa sine suspendarea cursurilor in zonele afectate de intemperii. Potrivit inspectorului școlar general, Florina Stoian, in peste douazeci de școli din zona de campie a județului Buzau astazi nu se țin cursuri, din cauza fenomenelor…

- Accident la aceasta ora pe pasarela dintre DN10 și DN11. Din informatiile pe care le avem mașina s-a rasturnat. Sunt mai multe persoane implicate. Un echipaj SMURD este in drum spre locul accidentului. The post Accident cu victime pe pasarela spre Prejmer appeared first on .

- Directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, informeaza Hotnews. Potrivit oficialului ucrainean, pentru realizarea acestui plan,…

- Bomba a fost plasata in apropierea unei cladiri a serviciilor de informatii afgane, intr-o zona unde se mai afla ambasada SUA la Kabul si sediile unor institutii afgane si internationale. Revendicarea a fost anuntata de agentia de presa Amaq, apropiata de gruparea jihadista.Nasrat Rahimi,…

- Organizatia Human Rights Watch (HRW) a acuzat Turcia ca ia drept tinta civili, provocand victime in randul lor, in cursul ofensivei sale in regiunea siriana sub control kurd Afrin, relateaza vineri agentia DPA. Intr-un raport publicat vineri, HRW a afirmat ca Ankara nu a luat masurile…

- Polițistii au fost informați in timpul nopții de duminica spre luni, in jurul orei 01.00, despre producerea unui accident rutier pe un drum județean din localitatea Burla. La fața locului oamenii legii au identificat doua persoane ranite usor, un barbat de 31 de ani si un tanar de 20 de ani, ambii ...

- Doi barbați au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a derapat și a lovit un podeț. Accidentul s-a produs miercuri dimineața, la Enachești, pe Drumul Județean 118. Conform cercetarilor efectuate de polițiștii rutieri, șoferul de 65 de ani,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Palaria, botinele si vesta purtate de Liza Minnelli in filmul ''Cabaret'' vor fi vandute la licitatie alaturi de alte peste 1.000 de loturi de obiecte care apartin actritei, mamei acesteia, Judy Garland, si tatalui sau, regizorul Vincente Minnelli, informeaza Reuters. Casa de licitatii…

- Elevii din Gorj nu mai primesc in totalitate alimentele oferite in cadrul Programului guvernamental „Lapte si corn“. Ionel Dobre, director in cadrul Consiliului Judetean Gorj, a precizat ca sincopele au aparut ca urmare a faptului ca se intentioneaza ca produsele ...

- Mai multe victime, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in Austria. Poliția din Austria spiune ca o persoana a fost ucisa și alte 15 au murit, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in centrul orașului Niklasdorf. Leo Josefus a spus, luni, ca un tren a lovit o parte laterala a altui tren in jurul orei 12:25…

- A murit un om, in varsta de 40 de ani, care incerca sa sustraga cabluri dintr-un post de transformare (judetul Suceava); Barbatul care a intentionat sa fure elemente dintr-un post de transformare a energiei electrice din localitatea Dolhasca/județul Suceava, a decedat, marți 6 februarie a.c., ca urmare…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Asociatia Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) din Cluj‐Napoca a transmis Ministerului Educatiei Nationale o scrisoare prin care solicita ”desfiintarea de urgenta” a tuturor directiilor de studii in limbi straine sau echivalente care nu au acoperite cel putin 60% din cifrele…

- Un tren inchiriat care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit miercuri o masina de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata. Conform informatiilor transmise de Casa Alba o persoana a murit si o alta a fost grav ranita, ambele din respectiva masina, si nu sunt raniti in randul…

- Aviația rusa a bombardat o piața alimentara in orașul sirian rebel Ariha, din provincia Idlib, transmite agenția Reuters, citand martori oculari. Incidentul a avut loc marți, 30 ianuarie. Interlocutorul agenției a declarat ca avioanele care au lovit se aflau la o inalțime mare, ceea ce este o diferenta…

- Un lucru e cert! Taierea arborilor din parcul asa zis dendrologic Carei a deranjat puternic cabinetul 1 de la Primaria Carei. In lipsa de orice argument justificativ pentru retezarea de arbori sanatosi ca urmare a taierii fara respectarea normelor impuse, consilierul si finul primarului aplica metoda…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs miercuri in nord-estul Afganistanului, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza AFP, scrie agerpres.ro. Seismul, resimtit de asemenea in India si Pakistan, a avut loc la ora 07:07 GMT in Muntii Hindukus, la o…

- Consilierii județeni din Alba supun spre aprobare in ședința din 1 februarie un proiect de hotarare privind incheierea Protocolului de colaborare intre UAT Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Naționala Antidrog, in vederea organizarii activitaților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.…

- Presedintele american Donald Trump a cerut, sambata, o "actiune decisiva" impotriva talibanilor, care au revendicat atacul cu ambulanta-capcana de la Kabul, soldat cu 95 de morti si 158 de raniti."Condamn atacul vrednic de dispret comis la Kabul, care a ucis zeci de civili nevinovati si a…

- In perioada 23-24 ianuarie a avut loc Consiliul Național al Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, federație la care este afiliata și Uniunea Sindicala Teritoriala a F.S.E. „Spiru Haret” Alba (S.L.I. Sebeș, S.I.P. „Avram Iancu” Abrud, S.L.I. Școala cu clasele I-VIII Campeni, S.G.Ș.I. Sebeș).…

- Un soldat nipon si cel putin 16 persoane au fost ranite marti dupa eruptia unui vulcan care a declansat o avalansa in apropiere de o statiune montana aflata la nord-vest fata de Tokyo, au anuntat autoritatile japoneze, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Un membru al Fortelor de autoaparare "a…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, este asteptat astazi, 22 ianuarie la Targu Jiu. Vizita sa vine la scurt timp dupa ce saptamana trecuta seful Inspectoratului Scolar Judetean(ISJ) Gorj, Ion Isfan, a fost acuzat ca a generat un adevarat scandal in urma deciziei de a elimina sporul de calculator…

- Bombardamentele turce in regiunea Afrin din nordul Siriei s-au soldat sambata cu zece morti, majoritatea civili, au acuzat militiile kurde care controleaza zona. "Au fost ucisi sapte civili, printre care un baiat in varsta de opt ani, plus doua femei combatante si un luptator", a declarat Birusk…

- Ninsorile abundente fac primele victime. Un barbat de 88 de ani, cu probleme cardiace, a murit astazi, ambulanta pe care o solicitase fiind blocata in zapada la doi kilometri de locuinta acestuia, informeaza Agerpres.

- Iarna si a intrat in drepturi la Constanta. Din cauza viscolului deszapezirea este ingreunata si vizibilitatea redusa. Autoritatile au decis inchiderea unui sector din DN2, iar pe toate drumurile judetene a fost instituita restrictie de tonaj. Si in municipiul Constanta traficul rutier se desfasoara…

- Cel putin trei persoane au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas comis langa un punct de control al fortelor de securitate irakiene in nordul Bagdadului, au anuntat mai multe surse...

- Romania ascunde multe minuni, de la monumente istorice, situri și cladiri, la indeletniciri, obiceiuri sau ritualuri, rezervații și parcuri naturale sau monumente ale naturii neschimbate de secole și recunoscute in toata lumea pentru valoarea lor.Cateva dintre acestea au fost incluse pana acum pe ...

- Numeroase femei se arata indignate fata de calitatea serviciilor acordate in Republica Moldova in domeniul medicinei perinatale. Acestea au relatat situatiile revoltatoare din spatele peretilor maternitatilor intr-o declaratie, semnata si sustinuta de 35 de organizatii neguvernamentale. Prin respectivul…

- Un accident mortal s-a produs luni seara intre localitațile Miercurea Ciuc și Vlahița, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un alt vehicul. O femei a murit și alte cinci persoane au fost ranite in urma coliziunii.

- Profesorul Stroe S. Belloescu este recunoscut unamim ca fiind unul dintre cei mai darnici si buni oameni din zona Tutova-Barlad. El a daruit comunitatilor rurale din regiune numeroase cladiri, bunuri si bani, insa a sfarsit tragic, asasinat in propria casa de o banda de talhari din Beresti (Galati).

- Grav accident pe DN1, între localitatile Codlea si Vladeni, în zona podului peste râul Geamana. Cinci persoane au fost transportate la spital, dupa ce ddoua autoturisme s-au ciocnit frontal.

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, relateaza site ul postului France 24, preluat de Romania TV.Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, printre victime…

- Anul 2017 a fost cel mai sigur din istoria aviației. La aceasta concluzie a ajuns organizația olandeza Aviation Safety Network, dupa ce a facut o lista a tuturor catastrofelor aviatice din anul trecut.

- Anul 2017 a fost cel mai sigur an din istorie pentru aviatia comerciala, in care companiile aeriene nu au inregistrat accidente ale aeronavelor comerciale pentru pasageri soldate cu victime, potrivit unei firme olandeze de consultanta si organizatiei Aviation Safety Network.

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite, duminica, intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al…