Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul miscarii talibane, mollahul Omar - decedat in 2013 - a trait ani de zile in apropiere de o baza americana in sudul Afganistanului, in timp ce era una dintre cele mai cautate persoane din lume de catre Washington, se afirma intr-o carte a unei jurnaliste olandeze care a stat mult timp in…

- 'Astazi, Fortele aeriene pakistaneze au intreprins lovituri dincolo de Linia de Control venind din interiorul spatiului aerian pakistanez', a comunicat Ministerul de Externe de la Islamabad. Potrivit armatei pakistaneze, avioane indiene au patruns, in replica, in spatiul aerian pakistanez si doua…

- "Am scos 65 de cadavre de sub daramaturi", a declarat Mohammad Sardar Bakhyari, adjunctul sefului Consiliului provincial din Wardak (centru).O sursa din cadrul serviciilor de securitate a declarat sub rezerva anonimatului ca sunt "cel putin 70 de morti" in atentat.Un prim bilant…

- Cel putin 12 persoane au murit in urma unui atac al talibanilor asupra unei baze militare din Afganistan, dupa ce o masina incarcata cu exploziv a fost detonata, au anuntat oficialii locali, citati de Reuters, scrie antena3.ro.Atacul a avut loc in provincia Maidan Wardak, situata in sudul Afganistanului.Cel…

- Talibanii au revendicat marti responsabilitatea unui atentat cu masina-capcana in apropierea unui complex puternic fortificat ce gazduieste angajati si companii straine in capitala Afganistanului, Kabul, care a ucis cel putin patru persoane cu o zi inainte, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Peste…

- Combatantii talibani au atacat doua puncte de control in vestul Afganistanului, ucigand cel putin zece membri ai fortelor de securitate si reprezentanti ai unei militii proguvernamentale in numai 24 de ore, informeaza AFP, citand surse oficiale, dar exista informatii despre cel putin 21 de morti,…

- Surse oficiale din sudul Afganistanului spun ca militantii talibani au organizat un atac asupra unei baze a armatei afgane, prin saparea unui tunel subteran si detonarea explozibililor. Oficialii transmit ca 6 membri ai fortelor de securitate au murit.

- Pakistanul a salutat sambata decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage o parte din trupele americane stationate in Afganistan, ministrul pakistanez al afacerilor externe Shah Mehmood Qureshi estimand ca acesta este un pas spre pace in aceasta tara sfasiata de razboi, informeaza AFP.…