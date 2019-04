Stiri pe aceeasi tema

- Atacul lansat sambata de catre un grup de kamikaze si persoane inarmate impotriva unor cladiri guvernamentale in centrul capitalei Kabul s-a incheiat si ''toti atacatorii sinucigasi au fost ucisi'', a declarat sambata Ministerul de Interne, dupa mai mult de cinci ore de asediu, relateaza AFP.…

- Actrita americana Angelina Jolie, trimis special al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, face apel la sustinere pentru drepturile femeilor din Afganistan si cere o reprezentare mai buna a lor in guvernul afgan.

- Peste 113 milioane de persoane din 53 de țari s-au confruntat, anul trecut, cu o lipsa grava de hrana din cauza conflictelor de pe glob și a schimbarilor climatice, cea mai afectata zona fiind Africa, a informat marți Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite potrivit Agerpres.…

- Regatul Unit, Franta si Germania, care considera ca o recenta dezvoltare a rachetelor de catre Iran este contrara unei rezolutii a ONU adoptata in 2015, vor ca Natiunile Unite sa abordeze acest subiect in mod complet in viitorul sau raport asteptat in luna iunie, conform France Presse. Aceasta cerere…

- Raidul aerian de sambata a facut parte dintr-o batalie intre talibani si fortele afgano-americane care a durat 30 de ore in Kunduz, o provincie nordica in care talibanii au o prezenta puternica. Copiii si familiile lor si-au pierdut locuintele din cauza luptelor din alte parti ale tarii, conform…

- Situatia actuala in Afganistan "nu permite" o retragere a fortelor coalitiei din aceasta tara, a declarat joi generalul Joseph Votel, seful fortelor SUA in Orientul Mijlociu, argumentand in special prin nivelul slab de pregatire a fortelor armate afgane, potrivit France Presse. "Astfel de decizii trebuie…

- Anul 2018 a fost cel mai sangeros inregistrat vreodata pentru civilii victime ale conflictului afgan, cu 3.804 decese, din care marea majoritate imputate grupurilor insurgente de talibani si organizatiei Stat Islamic (SI), potrivit unui raport al ONU difuzat duminica, relateaza agentiile de presa. Potrivit…

- Doi adolescenti palestinieni, in varsta de 14 si, respectiv, 18 ani, au fost ucisi vineri de tiruri al armatei israeliene in Fasia Gaza in timpul unor ciocniri si manifestatii de-a lungul barierei ce separa Israelul de enclava palestiniana, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de France…