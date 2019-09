Emisarul Statelor Unite pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, insarcinat cu negocierile cu talibanii, va fi audiat cu usile inchise joi in Congres, la zece zile dupa ce presedintele american, Donald Trump, a pus capat discutiilor, relateaza AFP. Presedintele Comisiei pentru afaceri externe din Camera Reprezentantilor, Eliot Engel, l-a convocat pe Zalmay Khalilzad saptamana trecuta pentru ca aceasta sa vina sa detalieze "planul sau de pace" in prezent "ingropat" si "pentru a intelege cum acest proces" a "deraiat", a facut cunoscut congresmanul intr-un comunicat. "Am gasit un aranjament (...) pentru…