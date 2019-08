Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite se pregatesc sa retraga mii de soldati din Afganistan, ca parte a unui acord cu talibanii, pentru a pune capat conflictului de aproape doua decenii din aceasta tara, anunta presa americana. Surse anonime citate de Washington Post si CNN au spus ca acordul prevede o reducere a…

- Cel puțin 35 de oameni, în principal femei și copii, au murit dupa ce autobuzul în care se aflau a trecut peste o mina, în vestul Afganistanului, anunța Reuters. AFP vorbește de un bilanț de cel puțin 28 de morți."În aceasta dimineața în jurul orei 06,00 (01,30…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat luni cu premierul Pakistanului, Imran Khan, despre situația din Afganistan și a declarat ca este încrezator ca Pakistanul ar putea intermedia o înțelegere privind retragerea trupelor americane din Afganistan, informeaza Mediafax citând…

- Președintele american Donald Trump a acuzat din nou China și Uniunea Europeana ca sunt implicate intr-un "joc major de manipulare monetara" pentru a concura cu Statele Unite, adaugand ca Washingtonul ar trebui sa faca același lucru, informeaza site-ul agenției The Associated Press, conform Mediafax.…

- Președintele american Donald Trump a declarat sâmbata ca dorește sa se întâlneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în acest weekend în zona demilitarizata (DMZ), la granița dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, anunța Reuters.Trump, care este în Osaka,…

- "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter.Rusia a trimis in martie aproximativ 100 de soldati in tara sud-americana pentru a-l sustine pe presedintele Maduro in fata amenintarilor SUA de a folosi forta pentru…

- Discutiile in curs la Oslo dintre reprezentantii presedintelui venezuelan Nicolas Maduro si delegatii rivalului sau Juan Guaido, sprijinit de Statele Unite, trebuie sa se concentreze numai asupra plecarii liderului socialist, a afirmat marti diplomatia americana, relateaza AFP. "Luam act…