Stiri pe aceeasi tema

- O indelung asteptata runda de discutii interafgane, intre politicieni afgani si reprezentanti ai talibanilor, va avea loc in zilele de 7 si 8 iulie, in capitala Qatarului, Doha, a anuntat reprezentantul special al SUA pentru reconciliere in Afganistan, Zalmay Khalilzad, in cursul noptii de luni spre…

- "La 7.50 (3.20 GMT), a avut loc prima explozie a unei bombe magnetice plasate sub un autobuz ce transporta oficiali de la Universitatea din Kabul", a declarat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi. "Un moment mai tarziu, alte doua bombe artizanale…

- Ceremonia, marcand 100 de ani de relatii diplomatice intre Rusia si Afganistan, va avea loc luni si marti, a declarat pentru France Presse Yousof Saha, purtatorul de cuvant al fostului presedinte Hamid Karzai, care s-a imbarcat luni spre Moscova in fruntea unei mici delegatii a carei componenta nu…

- Intr-un comunicat, UNAMA mentioneaza ca 'examineaza cu atentie acuzatiile privind posibile pierderi civile in urma operatiunilor aeriene efectuate de catre fortele militare internationale impotriva unor facilitati de fabricare a drogurilor'. Pe langa aviatia afgana, doar armata americana efectueaza…

- Emisarul special de pace al SUA pentru Afganistan ar trebui sa inceteze sa-i cheme pe militantii talibani sa depuna armele, si sa convinga in schimb Statele Unite sa puna capat folosirii fortei, au declarat vineri talibanii, relateaza Reuters.Citește și: Premierul Poloniei a rabufnit in conferința…

- Emisarul special de pace al SUA pentru Afganistan ar trebui sa inceteze sa-i cheme pe militantii talibani sa depuna armele, si sa convinga in schimb Statele Unite sa puna capat folosirii fortei, au declarat vineri talibanii, relateaza Reuters. Zalmay Khalilzad, un diplomat american nascut…

- Atacul lansat sambata de catre un grup de kamikaze si persoane inarmate impotriva unor cladiri guvernamentale in centrul capitalei Kabul s-a incheiat si ''toti atacatorii sinucigasi au fost ucisi'', a declarat sambata Ministerul de Interne, dupa mai mult de cinci ore de asediu, relateaza AFP.…

- Talibanii au efectuat vineri un atac major în estul Afganistanului, la câteva ore dupa ce au anunțat ca vor declanșa ofensiva de primavara, cu doar câteva zile înainte de noi discuții de pace între insurgenți și SUA, informeaza cotidianul The New York Times citat de Mediafax.Într-un…