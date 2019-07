Afganistan: Civilii mor într-un ritm 'inacceptabil', în pofida negocierilor de pace (ONU) Civilii continua sa moara si sa fie raniti intr-un ritm 'inacceptabil' in Afganistan, in pofida discutiilor destinate sa puna capat deceniilor de razboi in aceasta tara, trage un nou semnal de alarma marti Misiunea ONU in Afganistan (MANUA), potrivit AFP.



In pofida scaderii cu 27% a numarului victimelor in primul semestru al anului 2019 comparativ cu primele sase luni din 2018, 1.366 de civili au fost ucisi si alti 2.446 raniti, conform unui raport semestrial al MANUA.



'Raul facut civililor este socant si inacceptabil', a subliniat misiunea ONU, calificand…

Sursa articol: agerpres.ro

