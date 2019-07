Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 28 de persoane, in principal femei și copii, au fost ucise miercuri, 31 iulie dimineața, in vestul Afganistanului, cand un autobuz ce circula pe traseul sau normal a fost aruncat in aer de o bomba plasata in imediata apropiere a drumului de catre talibani. Autobuzul circula intre Kandahar…

- Agentia de presa DPA consemneaza un bilant de cel putin 34 de morti in acest incident in provincia Farah din vestul Afganistanului. 'In aceasta dimineata, in jurul orei 06:00 (01:30 GMT), un autobuz care circula intre Kandahar si Herat a sarit in aer in urma impactului cu o bomba amplasata…

- Intrebat cu ocazia unei interventii la Economic Club din Washington daca spera ca efectivele americane din Afganistan vor fi reduse inainte de alegeri, Pompeo a raspuns: "Aceasta este directiva pe care am primit-o de la presedintele Statelor Unite". "A fost fara echivoc: 'puneti capat razboaielor…

- Conferinta va fi gazduita de Qatar si de Germania. Potrivit emisarului american, dialogul interafgan este 'un element esential al cadrului de pace cvadripartit si un pas important in avansarea procesului de pace afgan'. Zalmay Khalilzad se afla in Qatar pentru a conduce delegatia americana cu talibanii…

- 'Acest atac nerusinat ilustreaza dispretul crud al talibanilor fata de compatriotii lor afgani, care au afirmat in mod constant nevoia urgenta de a gasi o solutie pasnica la conflict', se arata intr-un comunicat difuzat de Casa Alba. Atacul cu masina-capcana si cu arme de foc din capitala…

- Un atac cu masina-capcana si cu arme de foc in capitala Kabul s-a incheiat luni dupa aproape 11 ore, soldandu-se cu cel putin sase morti, printre care si doi politisti, relateaza dpa. Talibanii au...

- Ceremonia, marcand 100 de ani de relatii diplomatice intre Rusia si Afganistan, va avea loc luni si marti, a declarat pentru France Presse Yousof Saha, purtatorul de cuvant al fostului presedinte Hamid Karzai, care s-a imbarcat luni spre Moscova in fruntea unei mici delegatii a carei componenta nu…

- Statele Unite vor trebui sa mențina forțe militare în Afganistan, pentru misiuni de combatere a terorismului, pâna la încheierea insurgenței, a declarat generalul american Joseph Dunford, seful Statului Major Interarme, sugerând ca prezența militara americana în Afganistan…