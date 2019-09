Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 24 de oameni au murit si alti 31 au fost raniti marti in Afganistan in apropierea unui miting electoral la care participa si presedintele Ashraf Ghani, transmit Reuters, dpa si AFP. Alte trei persoane au fost ucise intr-un alt atac survenit la Kabul, potrivit unui prim bilant. Seful…

- 16 oameni au murit, iar circa 120 de persoane au fost ranite. De asemenea, un angajat al Ambasadei Romaniei in Afganistan a murit, iar un coleg de-al sau a fost ranit. Acesta urmeaza sa fie transferat cat de curand posibil in Europa, in funcție de evoluția starii de sanatate.Romanul ucis…

- Cel puțin 16 persoane au murit, iar alte 119 au fost ranite dupa ce un vehicul a explodat in capitala afgana Kabul, in apropierea unei cladiri folosite de organizațiile internaționale, au informat serviciile de urgența, relateaza Reuters, conform Mediafax.Explozia, care a afectat o arie de…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise si 50 ranite in capitala afgana Kabul duminica intr-un atac sinucigas cu bomba si un conflict cu arme de foc la biroul candidatului la vicepresedintie, Amrullah Saleh, a informat guvernul intr-un comunicat luni, conform Reuters.Saleh, care candideaza…

- Cel putin 15 oameni au murit si 47 au fost raniti intr-o serie de atentate comise in capitala Afganistanului. Autoritatile de la Kabul au confirmat ca printre victime se afla mai multi angajati ai ministerului Minelor si Petrolului.

- Cel puțin 50 de imigranți clandestini au murit și peste 20 au fost raniți joi dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in sud-estul Turciei, a anunțat un guvernator local, potrivit Reuters.- in curs de actualizare