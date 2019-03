Afganistan - Cel puţin 20 de persoane au murit în urma unor viituri Cel putin 20 de persoane au murit in urma unor viituri care s-au produs sambata in Kandahar, o provincie din sudul Afganistanului, unde mai multe case si vehicule au fost luate de apele revarsate ale raurilor ce strabat aceasta regiune, informeaza AFP. Potrivit Biroului Natiunilor Unite pentru Coordonarea Chestiunilor Umanitare (OCHA), cresterea subita a apelor a inundat o parte din orasul Kandahar si districtele invecinate, dupa ce meteorologii au inregistrat in aceasta zona precipitatii de 97 de mililitri pe metru cub in ultimele 30 de ore. "Cel putin 10 persoane, inclusiv copii, sunt in continuare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane au murit in urma unor viituri care s au produs sambata in Kandahar, o provincie din sudul Afganistanului, unde mai multe case si vehicule au fost luate de apele revarsate ale raurilor ce strabat aceasta regiune, informeaza AFP, scrie agerpres.ro.Potrivit Biroului Natiunilor…

- Cel puțin 20 de persoane au murit și alte 40 au fost ranite ca urmare a unui incendiu izbucnit în gara din Cairo, capitala Egiptului, informeaza presa de stat, citata de Reuters. Potrivit unor surse ale forțelor de securitate, focul a izbucnit ca urmare a ciocnirii unui tren în stația…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce. Numarul mortilor ar putea creste deoarece sunt persoane ranite in stare grava, a mai spus ministrul macedonian,…

- Un incendiu a izbucnit marti intr-un hotel din New Delhi, ucigand cel putin noua persoane, a anuntat brigada de pompieri din India, ridicand noi intrebari despre standardele de siguranta in hotelurile slab reglementate, ocupate de cei mai putin instariti, relateaza Reuters.

- Cel puțin 12 persoane au murit in urma unui atac al talibanilor asupra unei baze militare din Afganistan, dupa ce o mașina incarcata cu exploziv a fost detonata, au anunțat oficialii locali, citați de Reuters, potrivit mediafax. Atacul a avut loc in provincia Maidan Wardak, situata in sudul…

- Cel putin 168 de persoane au murit si peste 700 de oameni au fost raniti in urma tsunamiului provocat de eruptia vulcanului Anak Krakatau, in Indonezia, conform unui nou bilant, anuntat de Agentia de Gestionare a Catastrofelor, informeaza AFP, potrivit news.ro.“Numarul total de morti a ajuns…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și 46 au fost ranite joi intr-un accident de tren de mare viteza din Ankara, potrivit unui nou raport oficial. Șoferul trenului care a legat Ankara de Konya (centru) cand a lovit o locomotiva de urmarire pe șine, este printre morți, in timp ce trei dintre raniți…

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. 4 persoane au murit si alte 12 au fost ranite, potrivit primarului orasului Strasbourg, Roland Ries, citat de Le Figaro.