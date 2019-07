Afganistan: Casa Albă condamnă atentatul ''crud'' al talibanilor SUA au condamnat atentatul cu masina-capcana precum si atacul armat din Kabul care s-au soldat luni cu sase morti si zeci de raniti, intre care aproximativ 50 de elevi, relateaza AFP. "Acest atac nerusinat ilustreaza dispretul crud al talibanilor fata de compatriotii lor afgani, care au afirmat in mod constant nevoia urgenta de a gasi o solutie pasnica la conflict", se arata intr-un comunicat difuzat de Casa Alba. Atacul cu masina-capcana si cu arme de foc din capitala Kabul s-a incheiat luni dupa aproape 11 ore, soldandu-se cu cel putin sase morti, printre care si doi politisti, noteaza dpa.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

